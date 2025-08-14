Suscribirse

Confidenciales

Esto fue lo que le gustó al subsecretario Christopher Landau de Bogotá

El alto funcionario del gobierno de Donald Trump expresó su dolor por el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 6:42 p. m.
Christopher Landau Funeral Miguel Uribe Turbay
Christopher Landau asiste al servicio fúnebre del senador Miguel Uribe. | Foto: AP

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, viajó a Bogotá para estar presente en las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay.

En varias publicaciones en X, Landau contó cómo le conmovió la historia del líder político asesinato y las enormes similitudes de esa tragedia con la de Diana Turbay, madre de Miguel, quien también murió tras estar varios meses secuestrada por los extraditables.

Contexto: Christopher Landau, diplomático estadounidense que acompañó a Miguel Uribe Turbay en su funeral, hizo una reflexión: “Demasiado doloroso”

“Su madre fue asesinada cuando él tenía solo cuatro años, y ahora él también ha sido asesinado cuando su propio hijo tiene solo cuatro. Su padre ha tenido que enterrar no solo a una esposa, sino a un hijo”, mencionó en una de sus publicaciones.

En otro mensaje, Landau comentó sus impresiones sobre la capital del país. “Bogotá tiene un ambiente muy diferente para mí en comparación con otras ciudades latinoamericanas, y creo que en parte se debe a los omnipresentes edificios de ladrillo rojo. No se me ocurre otra ciudad en la región donde definan de manera similar el paisaje urbano. ¿Alguien sabe cómo surgió esto?“, preguntó en redes sociales.

Hace poco, el presidente Donald Trump había dicho que Bogotá era una de las ciudades más peligrosas del mundo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Podrán juzgar de nuevo al menor que presuntamente disparó a Miguel Uribe Turbay cuando sea mayor de edad? Esto dijo un experto a SEMANA

2. Gustavo Petro cuestionó en pleno evento público los homenajes que se rindieron a Miguel Uribe Turbay

3. Luto por la muerte de reina de belleza que estuvo en Miss Universo 2017; primera finalista colombiana reaccionó

4. Fiscalía pide condena hasta de 12 años de cárcel contra el general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias

5. “Los cuerpos al río”: alias Andrey estaría detrás de una nueva guerra contra el ELN en Norte de Santander

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel Uribe TurbayDonald Trump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.