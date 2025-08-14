Esto fue lo que le gustó al subsecretario Christopher Landau de Bogotá

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, viajó a Bogotá para estar presente en las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay.

En varias publicaciones en X, Landau contó cómo le conmovió la historia del líder político asesinato y las enormes similitudes de esa tragedia con la de Diana Turbay, madre de Miguel, quien también murió tras estar varios meses secuestrada por los extraditables.

“Su madre fue asesinada cuando él tenía solo cuatro años, y ahora él también ha sido asesinado cuando su propio hijo tiene solo cuatro. Su padre ha tenido que enterrar no solo a una esposa, sino a un hijo”, mencionó en una de sus publicaciones.

Bogotá has such a different vibe for me than other Latin American cities, and I think it’s in part because of the ubiquitous red brick buildings. I can’t think of another city in the region where they similarly define the urban landscape. Does anyone know how this came about? pic.twitter.com/7Z7ZmtoMQr — Christopher Landau (@ChrisLandauUSA) August 14, 2025

En otro mensaje, Landau comentó sus impresiones sobre la capital del país. “Bogotá tiene un ambiente muy diferente para mí en comparación con otras ciudades latinoamericanas, y creo que en parte se debe a los omnipresentes edificios de ladrillo rojo. No se me ocurre otra ciudad en la región donde definan de manera similar el paisaje urbano. ¿Alguien sabe cómo surgió esto?“, preguntó en redes sociales.