Estos serán los temas de la cumbre parlamentaria convocada por el Centro Democrático y Cambio Radical

Los partidos Centro Democrático y Cambio Radical confirmaron que el próximo 15 de octubre se realizará en Bogotá una reunión con las bancadas de oposición al Gobierno, para estudiar temas de interés nacional.

Las colectividades señalaron, a través de un comunicado a la opinión pública, que en el encuentro, definido como la cumbre parlamentaria, también se definirá una postura frente a los principales desafíos del país.

Para ello, se planea avanzar en tres temas específicos, que han sido asuntos de primer orden en Colombia en los últimos días, debido a lo que ha venido pasando en aspectos como la seguridad y las relaciones internacionales.

Se tratarán temas sobre seguridad ciudadana y defensa de la Fuerza Pública, las relaciones internacionales, en especial con Estados Unidos, y los retos democráticos de cara al 2026 y la amenaza de una constituyente.

Los partidos anunciaron que allí también se presentará una postura conjunta frente a los proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República, como la reforma tributaria, la ley de sometimiento y la reforma a la salud.

En el encuentro se espera que presenten propuestas conjuntas en temas como economía y situación fiscal, seguridad y defensa nacional, salud, soberanía, transición energética y reactivación económica.

Las bancadas de Cambio Radial y Centro Democrático convocarán una Cumbre Parlamentaria con el propósito de abordar temas de trascendencia nacional y definir una postura unificada frente a los principales desafíos que enfrenta el país. Este encuentro está programado para el… pic.twitter.com/zFr9hxurQu — Cambio Radical (@PCambioRadical) September 20, 2025