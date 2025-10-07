Suscribirse

Estos serán los temas de la Cumbre Parlamentaria de la Oposición de Cambio Radical y el Centro Democrático

El encuentro se llevará a cabo el próximo 14 de octubre.

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 6:07 p. m.
Se espera que en la cumbre de la oposición estén presentes 23 senadores y 32 representantes a la cámara del Centro Democrático y Cambio Radical.
Se espera que en la cumbre de la oposición estén presentes 23 senadores y 32 representantes a la cámara del Centro Democrático y Cambio Radical. | Foto: Logos tomados de X (@CeDemocratico y @PCambioRadical)

Cambio Radical y el Centro Democrático señalaron que la Cumbre Parlamentaria de la Oposición, que se llevará a cabo el próximo 14 de octubre, será un espacio de análisis, debate y construcción.

Para ese encuentro fueron convocados los directores de ambas colectividades, Germán Córdoba y Gabriel Vallejo, además de congresistas de esos dos partidos que se oponen a la agenda del actual jefe de Estado y buscan hacerle contrapeso en las elecciones de 2026.

Contexto: Patricia Caicedo, de Fuerza Ciudadana, está en la lista de candidatos al Congreso del Pacto Histórico

Las colectividades detallaron que en el marco de esa cita se abordarán temas de coyuntura nacional, especialmente aquellos relacionados con las preocupaciones por la seguridad y las garantías electorales de cara a las elecciones de 2026.

Los partidos también discutirán la agenda legislativa actual, las reformas sociales que están en trámite en el Congreso y su impacto sobre el país. Un ejemplo es la reforma a la salud que está pendiente de su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, proyecto al que ambas se oponen.

Contexto: Mauricio Cárdenas aceptó invitación de la Fuerza de las Regiones para buscar candidato único a las elecciones

“La Cumbre también será un escenario para reflexionar sobre el futuro político de Colombia y la visión compartida para el año 2026, en la que ambos partidos trabajan con el propósito de reconstruir el país, fortalecer las instituciones y devolverles la esperanza a los ciudadanos”, indicaron Cambio Radical y el Centro Democrático en un comunicado. De ese encuentro podrían surgir alianzas de cara a las elecciones de 2026.

