Cambio Radical y el Centro Democrático señalaron que la Cumbre Parlamentaria de la Oposición, que se llevará a cabo el próximo 14 de octubre, será un espacio de análisis, debate y construcción.

Para ese encuentro fueron convocados los directores de ambas colectividades, Germán Córdoba y Gabriel Vallejo, además de congresistas de esos dos partidos que se oponen a la agenda del actual jefe de Estado y buscan hacerle contrapeso en las elecciones de 2026.

Las colectividades detallaron que en el marco de esa cita se abordarán temas de coyuntura nacional, especialmente aquellos relacionados con las preocupaciones por la seguridad y las garantías electorales de cara a las elecciones de 2026.

Los partidos también discutirán la agenda legislativa actual, las reformas sociales que están en trámite en el Congreso y su impacto sobre el país. Un ejemplo es la reforma a la salud que está pendiente de su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, proyecto al que ambas se oponen.