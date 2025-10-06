Suscribirse

Mauricio Cárdenas aceptó invitación de la Fuerza de las Regiones para buscar candidato único a las elecciones

El exministro se unió a la conversación que están liderando Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo y Juan Carlos Cárdenas.

Redacción Semana
6 de octubre de 2025, 11:46 p. m.
Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial.
Mauricio Cárdenas aceptó la invitación de los precandidatos de la Fuerza de las Regiones. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

El exministro Mauricio Cárdenas aceptó la invitación de los exmandatarios locales que están articulados en la Fuerza de las Regiones para buscar un candidato único para las elecciones de 2026.

Ese grupo de precandidatos envió una carta a otros aspirantes a la Casa de Nariño con el objetivo de manifestarles su disposición para construir una alternativa que una a varios sectores de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Contexto: El candidato presidencial que necesita elegir Colombia, según José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda de Petro. ¿Lo tenemos?

“Vamos a trabajar en equipo. El país necesita opciones distintas a los extremos, ni de derecha ni de izquierda. Necesitamos experiencia, resultados y, sobre todo, sentido práctico. Sentémonos a conversar sobre cómo podríamos llegar a una consulta el 8 de marzo del próximo año, sería maravilloso avanzar en ese camino juntos”, afirmó Cárdenas.

El precandidato consideró que las conversaciones que se están dando dentro de ese sector político son la muestra de que sí es posible conseguir la articulación de diferentes liderazgos.

Contexto: Carlos Fernando Motoa pidió que no haya fuego amigo entre los sectores críticos del petrismo

“Celebro este acercamiento y reitero mi compromiso con una política que una, no que divida. Vamos a trabajar en equipo. El país necesita opciones distintas a los extremos, ni de derecha ni de izquierda”, afirmó el exministro.

Los exmandatarios locales Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo y Juan Carlos Cárdenas han liderado la Fuerza de las Regiones y también enviaron esa invitación al exministro Daniel Palacios, quien aceptó la propuesta de buscar un candidato único que represente a ese sector.

Noticias relacionadas

Mauricio CárdenasElecciones 2026

