El exministro Mauricio Cárdenas aceptó la invitación de los exmandatarios locales que están articulados en la Fuerza de las Regiones para buscar un candidato único para las elecciones de 2026.

Ese grupo de precandidatos envió una carta a otros aspirantes a la Casa de Nariño con el objetivo de manifestarles su disposición para construir una alternativa que una a varios sectores de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

“Vamos a trabajar en equipo. El país necesita opciones distintas a los extremos, ni de derecha ni de izquierda. Necesitamos experiencia, resultados y, sobre todo, sentido práctico. Sentémonos a conversar sobre cómo podríamos llegar a una consulta el 8 de marzo del próximo año, sería maravilloso avanzar en ese camino juntos”, afirmó Cárdenas.

El precandidato consideró que las conversaciones que se están dando dentro de ese sector político son la muestra de que sí es posible conseguir la articulación de diferentes liderazgos.

