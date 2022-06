Confidenciales Excandiata uribista Alicia Franco aseguró que no se irá de Colombia

Alicia Franco, excandidata al Senado de la República de 87 años, tomó la decisión de no irse del país, a pesar de que en varias ocasiones había asegurado que si Gustavo Petro ganaba los comicios presidenciales, ella dejaría Colombia.

“Estoy alistando mis maletas para llevar algo en mis manos. Que no me pase lo que les pasó a los venezolanos. Que no me pase lo que les va a pasar a ustedes, que tendrán que salir a mendigar como les pasó a los venezolanos. Mendigar 200 pesos para comprarse un pancito o tomarse una sopita”, había dicho hace un par de semanas.

Estoy alistando mis maletas para llevar algo en mis manos. Que no me pase lo que le pasó a los venezolanos. pic.twitter.com/qXhDuL8ZIz — Alicia Franco (@SoyAliciaFranco) June 19, 2022

Sin embargo, por medio de su cuenta de Twitter, Franco, que no obtuvo sino 3.214 votos que no le alcanzaron para hacerse a una curul en el Congreso, afirmó que si bien había dicho que se marcharía del país, se quedará porque aquí nació y aquí morirá.

“Estuve pensándolo bien y no me voy a ir de Colombia. Aquí nací y aquí moriré. Voy a liderar la oposición en Colombia y en 4 años voy a aspirar a la Presidencia”, manifestó.

Estuve pensándolo bien y no me voy a ir de Colombia. Aquí nací y aquí moriré.

Voy a liderar la oposición en Colombia y en 4 años voy a aspirar a la Presidencia. — Alicia Franco (@SoyAliciaFranco) June 27, 2022

Su trino se hizo tendencia en un par de horas y recibió comentarios tanto a favor como en contra de su usual propuesta de lanzarse a la Presidencia.

“Señora Alicia, déjeme decirle que valoro mucho la tercera edad, pero también sé que a los 87 años hay que validar su grado de demencia. Imagínese en los 91, lo mismo que al ingeniero, aparece con una demencia frontotemporal” y “¿cuántos de los que escriben estas bajezas desconocen el poder de la desgracia y la enfermedad’’, fueron algunos de los comentarios que le hicieron a la excandidata.