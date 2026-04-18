Exgobernadora Elsa Noguera señala que en su mandato no contrató a Aremca

La exgobernadora del Atlántico Elsa Noguera envió a SEMANA la siguiente comunicación, en la que informó que durante su gestión no contrató con Aremca.

Aremca y los contrataderos con los que se roban los recursos

“Frente a la columna de opinión publicada el 18 de abril de 2026 por la periodista Diana Saray Giraldo en la revista Revista Semana, me permito realizar la siguiente precisión:

Durante el periodo 2020–2023, cuando ejercí como Gobernadora del Atlántico, el departamento no contrató ni designó a Aremca como ejecutora de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

De acuerdo con la información oficial de la plataforma GESPROY —que consolida el registro de los proyectos financiados con recursos de regalías a nivel nacional—, los proyectos que actualmente son objeto de investigación y en los que figura Aremca como entidad ejecutora fueron aprobados y contratados directamente por municipios del Atlántico, en ejercicio de su autonomía administrativa. Es decir, no existió participación directa ni indirecta de la Gobernación del Atlántico, ni de la suscrita, en dichas decisiones.

En ese sentido, cualquier afirmación que sugiera que la Gobernación del Atlántico, durante mi administración, tuvo responsabilidad en la designación o contratación de Aremca carece de sustento y puede inducir a interpretaciones erróneas en la opinión pública.

En consecuencia, solicito respetuosamente que se aclare y se precise que durante mi administración departamental no se suscribió contratación alguna con Aremca”.