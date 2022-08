Confidenciales Exjefe de prensa de Duque denunció amenazas por criticar foto de excúpula militar en consejo de seguridad de Petro

Soraya Yanine, exjefe de prensa del expresidente Iván Duque, denunció que ha recibido amenazas luego de publicar una foto de la excúpula militar en el primer consejo de seguridad del mandatario Gustavo Petro.

Yanine, por medio de su cuenta de Twitter, criticó abiertamente que a los comandantes de las diferentes fuerzas que venían del gobierno Duque no les hubieran dado una silla para sentarse, mientras el presidente Petro daba la rueda de prensa sobre las conclusiones de la reunión de alto nivel que se llevó a cabo en Chocó.

Soraya Yanine en el mensaje indicó: “Que alguien me explique esta foto. ¿Es cierto que no le pusieron sillas a la cúpula militar y dejaron parados de adorno a los generales durante 16 minutos para la rueda de prensa?”.

Ese trino desató mensajes de amenazas contra la periodista, quien en otra publicación se mostró firme sobre las críticas, dando a su vez detalles de las amenazas.

“Increíble como un trino despierte tantos insultos y amenazas. Quienes piensan que me intimidan, se equivocan; no me van a silenciar. Les recuerdo que en Colombia existe la libertad de expresión. Firme en mis convicciones”, publicó en el trino.

Se espera que las autoridades se pronuncien sobre las amenazas que ha recibido la exjefe de prensa del exmandatario Iván Duque, con el objetivo de detectar la fuente de las intimidaciones.

La semana pasada, el presidente de la República, Gustavo Petro, al término del primer consejo de seguridad que lideró desde Quibdó, capital del departamento de Chocó, anunció un revolcón en los habituales consejos de seguridad, los cuales se transformarán en una “seguridad humana” acabando con la participación exclusiva de las Fuerzas Militares y de Policía.

En esa ocasión, el jefe de Estado reveló que de ahora en adelante en las regiones del país se vinculará en las sesiones de “seguridad humana” a diferentes instituciones “no armadas” para que se adhieran y aporten a la resolución de la violencia de manera definitiva y que se prolongue en el tiempo la mitigación de fenómenos de alteración del orden público.

“La composición del consejo de seguridad netamente de la fuerza pública tiene unas competencias, pero no logra en sí misma solucionar de manera definitiva problemas de la violencia en una región como Chocó, por poner un ejemplo”, dijo Petro.