Expresidente César Gaviria: “La pérdida de la visa revela el aislamiento internacional al que Petro conduce al país”

El expresidente César Gaviria lanzó una dura advertencia sobre el rumbo de la política exterior del Gobierno de Gustavo Petro, tras el retiro de la visa estadounidense al mandatario colombiano. Según el líder del Partido Liberal, este episodio no es un hecho aislado, sino la muestra de un deterioro profundo en las relaciones bilaterales con Washington que, a su juicio, amenaza el futuro del país.

EE. UU. le revocará la visa al mandatario colombiano. | Foto: GettyImages

Gaviria recordó que recientemente Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, un hecho que calificó como una sanción dirigida personalmente a Petro y no a la nación, cuyo pueblo y Fuerzas Armadas, dijo, han hecho sacrificios históricos frente al crimen organizado.

“Más allá de lo que significan estos hechos, se evidencia la ausencia de una política exterior seria y estratégica, reemplazada por declaraciones impulsivas que no calculan sus repercusiones”, escribió Gaviria en su comunicado.

Donald Trump, Gustavo Petro elecciones visa | Foto: AP / Presidencia / Adobe Stcok

Para el exmandatario, la improvisación diplomática ha dejado al país sin una estrategia clara y lo ha ubicado en posturas de aislamiento. Citó como ejemplo al respaldo de Petro a Nicolás Maduro y la creación de una zona binacional que, en su criterio, solo ha favorecido a Venezuela.

También criticó la política frente a Israel: mientras Colombia promovió el reconocimiento de Palestina, guardó silencio sobre la masacre de ciudadanos israelíes el 7 de octubre, lo que, a su juicio, reveló incoherencias graves.

Expresidente César Gaviria. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA

“Lejos de responder con prudencia y liderazgo, el presidente Petro ha optado por la confrontación y la retórica incendiaria, deteriorando de manera irresponsable una relación bilateral que por décadas ha sido fundamental para la estabilidad económica, la seguridad y el desarrollo de Colombia”, aseguró el exmandatario.

El Partido Liberal reclamó una rectificación urgente y cuestionó las declaraciones de Petro en Nueva York, donde, con megáfono en mano, habría insinuado la rebelión de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Para Gaviria, este hecho es inadmisible y ya ha sido reseñado por medios internacionales como una posible conducta delictiva.

César Gaviria. | Foto: JOHAN TORO