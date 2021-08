Confidenciales Federico Gutiérrez, Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo: ¿Los Victorinos?

La política genera controversias, peleas, luchas y en ocasiones diversión. Al menos, eso le causó al exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, una fotografía que le hizo llegar uno de sus creativos seguidores en su red social Instagram.

En la imagen aparecen los protagonistas de Los Victorinos, la afamada telenovela producida por RTI en la década del 90. A cada personaje lo identifican como los precandidatos presidenciales Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez y Alejandro Gaviria.

Los tres compiten por una misma causa: la Casa de Nariño. “La verdad, me he reído mucho con esto que me mandaron. Gracias a la gente que le pone humor a la vida, pese a circunstancias tan difíciles que hoy existen. Espero que Sergio y Alejandro se hayan reído, así sea un poco”, manifestó el exalcalde Gutiérrez.

A juzgar por la fotografía, a Fico lo ubican como el personaje más maldadoso de la época, representado por Ramiro Meneses; a Alejandro Gaviria, como el hombre rico y caprichoso; y a Sergio Fajardo como el humilde de clase media que quiso ser sacerdote.