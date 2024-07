Felipe Zuleta denuncia hostigamiento en redes sociales y pide a la Fiscalía investigar esos ataques

Zuleta dijo que no se dejará amedrentar por los comentarios en su contra y que continuará con su labor periodística, pero que se cansó de los insultos y del trabajo de las bodegas en redes.

“Yo no sé si será la bodega petrista, pero lo cierto es que cualquier cosa que digo la responden con temas homofóbicos. Quieren descalificarme porque soy opositor del Gobierno Petro, pero no me voy a dejar vencer por estas cosas”.