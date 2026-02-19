Confidenciales

Fernando Ruiz a Petro: “Da asco el uso que ha hecho el presidente para escudar su profunda torpeza y absoluta falta de humanidad”

Ruiz recordó una frase que dijo la mamá de Kevin, Yudy Katerine Pico, en el sepelio del pequeño: “Mientras entierro a mi hijo, ellos siguen matando más vidas”.

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 6:30 a. m.
Fernando Ruiz y Gustavo Petro.
Fernando Ruiz y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

El exministro Fernando Ruiz hizo una contundente publicación en redes sociales sobre el caso de Kevin Arley Acosta. En cinco puntos, el reputado médico respondió por qué no es verdad que la mamá del niño de siete años, fallecido tras no recibir su medicamento para el tratamiento de la hemofilia, tenga alguna responsabilidad en lo sucedido, como lo ha dicho el presidente Petro. También aclaró algunos aspectos del caso, en respuesta a la publicación de una usuaria en X:

“1. Si Kevin hubiera recibido medicamento, muy probable la caída no hubiese generado hemorragia.

2. Precisamente por no tener medicamento, la cirugía era de muy alto riesgo y la madre estaba abocada a una decisión entre dos muy altos riesgos.

Mamá de Kevin Acosta le responde a Petro y revela la razón por la que no quiso la cirugía: “Es una gran mentira”

3. Solo un juez de la República puede permitir el acceso a la historia clínica. Nueva EPS y el presidente violaron la reserva que Kevin y su familia tienen, según la Ley.

4. El país NO ‘tiene derecho a saber lo que sucedió’; si cree que es así, abra ud. su historia clínica a la primera persona que crea tener ese ‘derecho’.

5. Da asco el uso que ha hecho el presidente para escudar su profunda torpeza y absoluta falta de humanidad”.

En otro trino, Ruiz recordó una frase que dijo la mamá de Kevin, Yudy Katherine Pico, en el sepelio del pequeño: “Mientras entierro a mi hijo, ellos siguen matando más vidas”.

