Francisco Barbosa a Gustavo Petro: “No mire la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio”

El ex fiscal general le respondió un mensaje al mandatario colombiano, en el que atacó nuevamente a los jueces por la decisión de enviar a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

Redacción Semana
20 de diciembre de 2025, 4:29 p. m.
El exfiscal Francisco Barbosa sigue siendo un fuerte crítico del presidente de Colombia, Gustavo Petro.
El exfiscal y precandidato presidencial, Francisco Barbosa, se fue de frente contra el presidente Gustavo Petro, tras las recientes declaraciones sobre los exministros de su gobierno Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

Ambos fueron cobijados con detención carcelaria preventiva tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, después de que determinara que existen pruebas suficientes para llevarlos a prisión por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. “La empresa criminal” que saqueó la UNGRD golpea a la cúpula del Gobierno Petro

La decisión no cayó bien en el presidente de la República, quien así lo ha manifestado a través de sus publicaciones en su cuenta de la red social X. En la más reciente, este sábado, 20 de diciembre, el mandatario volvió a cargar contra los jueces por sus decisiones.

“Los exministros de Estado Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no tuvieron un juez de control de garantías. Para ellos el poder judicial no era juez, sino enemigo”, escribió el presidente Gustavo Petro al referirse a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

Premio Nacional de Poesía Maruja Viera: tres mujeres se alzaron como las grandes ganadoras

Andrés Pastrana le respondió a Gustavo Petro tras reaccionar a imagen que apareció en documentos del caso Epstein

Elecciones 2026: más firmas que votantes

Así habría llegado Verónica Alcocer de regreso a Colombia: ¿viajó por tierra hasta Rusia por más de 30 horas?

Los secretos de la tensión entre María Fernanda Cabal y el expresidente Álvaro Uribe

El discurso de despedida de Petro en Garzón, en el Huila

¿Quién dio la orden en el entramado corrupto de la UNGRD?

“Está incluido en la lista de narcos”: el mensaje que molestó a Gustavo Petro y motivó una aireada respuesta

Francisco Barbosa dice que “Petro le entregó el país a los narcotraficantes”, tras cifras del presidente sobre operativos de drogas

Tribunal ordenó la libertad inmediata de la exfiscal antimafia, Ana Catalina Noguera

“Este es el Estado que llaman destripador del progresismo, ya sueñan conformarlo. Y ya sabe la clase media en qué tipo de realidad se moverá si vota al pasado, porque lo que le pasa a uno, como en el 1933 alemán, les terminará pasando a todos. Ahora les sucede a uno de los mejores economistas del país y uno de sus mejores senadores”, advirtió.

El jefe de Estado también advirtió que la magistrada encargada de tomar la determinación de llevar a la cárcel a los exministros participó también de la decisión en la que se absolvió al expresidente Álvaro Uribe y que lo dejó en libertad. “No es coincidencia que la magistrada que liberó a Uribe de la cárcel es la que envía, por fuera de normas, a los progresistas a la cárcel”.

Tras este mensaje, el exfiscal general y hoy aspirante a la Presidencia, Francisco Barbosa, le respondió a Gustavo Petro, asegurando que “todo lo que pasa demuestra el desprecio que usted tiene por la justicia colombiana y la separación de poderes”.

Además, le manifestó: “Hace tres años se lo advertí al país cuando dije que usted iba a llevar a Colombia a la ignominia. Hoy, según usted, todos son responsables de su propia tragedia. No mire la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio”.

