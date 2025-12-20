Francisco Barbosa a Gustavo Petro: “No mire la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio”

El exfiscal y precandidato presidencial, Francisco Barbosa, se fue de frente contra el presidente Gustavo Petro, tras las recientes declaraciones sobre los exministros de su gobierno Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

Ambos fueron cobijados con detención carcelaria preventiva tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, después de que determinara que existen pruebas suficientes para llevarlos a prisión por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. “La empresa criminal” que saqueó la UNGRD golpea a la cúpula del Gobierno Petro

La decisión no cayó bien en el presidente de la República, quien así lo ha manifestado a través de sus publicaciones en su cuenta de la red social X. En la más reciente, este sábado, 20 de diciembre, el mandatario volvió a cargar contra los jueces por sus decisiones.

“Los exministros de Estado Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no tuvieron un juez de control de garantías. Para ellos el poder judicial no era juez, sino enemigo”, escribió el presidente Gustavo Petro al referirse a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

“Este es el Estado que llaman destripador del progresismo, ya sueñan conformarlo. Y ya sabe la clase media en qué tipo de realidad se moverá si vota al pasado, porque lo que le pasa a uno, como en el 1933 alemán, les terminará pasando a todos. Ahora les sucede a uno de los mejores economistas del país y uno de sus mejores senadores”, advirtió.

Francisco Barbosa dice que “Petro le entregó el país a los narcotraficantes”, tras cifras del presidente sobre operativos de drogas

El jefe de Estado también advirtió que la magistrada encargada de tomar la determinación de llevar a la cárcel a los exministros participó también de la decisión en la que se absolvió al expresidente Álvaro Uribe y que lo dejó en libertad. “No es coincidencia que la magistrada que liberó a Uribe de la cárcel es la que envía, por fuera de normas, a los progresistas a la cárcel”.

Tras este mensaje, el exfiscal general y hoy aspirante a la Presidencia, Francisco Barbosa, le respondió a Gustavo Petro, asegurando que “todo lo que pasa demuestra el desprecio que usted tiene por la justicia colombiana y la separación de poderes”.

Además, le manifestó: “Hace tres años se lo advertí al país cuando dije que usted iba a llevar a Colombia a la ignominia. Hoy, según usted, todos son responsables de su propia tragedia. No mire la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio”.