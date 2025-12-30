Francisco Barbosa advierte las consecuencias del aumento del salario mínimo por decreto de Petro: “Se despide pisoteando al país”

Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, habló en su cuenta de X sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de incrementar, vía decreto, en un 23,7 % el salario mínimo para 2026.

El exfuncionario advirtió que con esto se “mete al país de lleno en la informalidad, tercerización, reducción de contrataciones, nuevo desempleo y congelamiento de nóminas“.

En ese sentido, afirmó que este aumento lo que hará es incrementar los precios, aumentar la inflación y que sea el consumidor el que pague los costos. “Para rematar, el Banco de la República subirá las tasas de interés y con ello encarecerá el crédito”, dijo.

“Petro se despide de la Presidencia pisoteando el país. Al final los trabajadores no ganan”, concluyó.