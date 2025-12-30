Confidenciales

Francisco Barbosa advierte las consecuencias del aumento del salario mínimo por decreto de Petro: “Se despide pisoteando al país”

El exfiscal le lanzó una dura crítica al jefe de Estado por la decisión que tomó con el salario mínimo.

Redacción Confidenciales
30 de diciembre de 2025, 5:12 p. m.
Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, habló en su cuenta de X sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de incrementar, vía decreto, en un 23,7 % el salario mínimo para 2026.

El exfuncionario advirtió que con esto se “mete al país de lleno en la informalidad, tercerización, reducción de contrataciones, nuevo desempleo y congelamiento de nóminas“.

En ese sentido, afirmó que este aumento lo que hará es incrementar los precios, aumentar la inflación y que sea el consumidor el que pague los costos. “Para rematar, el Banco de la República subirá las tasas de interés y con ello encarecerá el crédito”, dijo.

“Petro se despide de la Presidencia pisoteando el país. Al final los trabajadores no ganan”, concluyó.

