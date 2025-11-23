Francisco Barbosa carga contra Gustavo Petro por trato a la fuerza pública: “Será una mala anécdota en la historia del país”

El exfiscal general Francisco Barbosa cargó de nuevo contra el presidente Gustavo Petro, esta vez por un video que circula en las redes sociales y donde se observa dando un trato despectivo a un general de la Policía en público.

En el video, que subió la precandidata presidencial Vicky Dávila, se ve a Petro, en medio de una intervención, hablando de manera despectiva e impositiva a un oficial: “Tome asiento hermano, que está ante su comandante supremo”.

Al mensaje de Dávila respondió el presidente Petro, asegurando que “en una democracia la fuerza pública se somete al mandatario por orden constitucional. El presidente es el comandante supremo de la fuerza pública, eso dice la constitución. Me equivoque o no, soy el responsable".

Y agregó: “Los héroes los determina el pueblo y su historia. El deber de todo soldado es apuntar al enemigo, el pueblo no es el enemigo, enemigo son las mafias multinacionales que agreden a Colombia, el país de la belleza”.

En la misma línea señaló que su orden a la Policía Nacional “es perseguir a los compradores de votos en toda Colombia”, así como “resguardar los derechos y libertades de absolutamente todos los ciudadanos y ciudadanas del país”.

Las palabras del mandatario no cayeron bien en el exfiscal General, quienes respondió a su mensaje destacando que mientras Gustavo Petro “humilla públicamente a la fuerza pública”, +el está sin visa, en una lista de narcos.

“El mundo al revés”, destacó Barbosa, al tiempo que envió un mensaje de respeto y agradecimiento a las Fuerzas Militares y de Policía, con quienes resaltó que trabajó durante cuatro años en la defensa del país.

“Tengan la certeza que Petro será una mala anécdota en la historia del país, mientras nuestras Fuerzas Militares seguirán en el presente y en la memoria de los colombianos”, concluyó su menaje el exfiscal general.