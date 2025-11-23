Suscribirse

Confidenciales

Francisco Barbosa carga contra Gustavo Petro por trato a la fuerza pública: “Será una mala anécdota en la historia del país”

El exfiscal se refirió a un video que circula en redes sociales, donde el mandatario colombiano se refiere de manera despectiva a un general de la Policía.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
23 de noviembre de 2025, 9:10 p. m.
El exfiscal Francisco Barbosa sigue siendo un fuerte crítico del presidente de Colombia, Gustavo Petro.
El exfiscal Francisco Barbosa sigue siendo un fuerte crítico del presidente de Colombia, Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia

El exfiscal general Francisco Barbosa cargó de nuevo contra el presidente Gustavo Petro, esta vez por un video que circula en las redes sociales y donde se observa dando un trato despectivo a un general de la Policía en público.

En el video, que subió la precandidata presidencial Vicky Dávila, se ve a Petro, en medio de una intervención, hablando de manera despectiva e impositiva a un oficial: “Tome asiento hermano, que está ante su comandante supremo”.

Contexto: uego le dice de manera despectiva e impositiva al oficial, “tome asiento hermano, que está ante su comandante supremo”

Al mensaje de Dávila respondió el presidente Petro, asegurando que “en una democracia la fuerza pública se somete al mandatario por orden constitucional. El presidente es el comandante supremo de la fuerza pública, eso dice la constitución. Me equivoque o no, soy el responsable".

Y agregó: “Los héroes los determina el pueblo y su historia. El deber de todo soldado es apuntar al enemigo, el pueblo no es el enemigo, enemigo son las mafias multinacionales que agreden a Colombia, el país de la belleza”.

En la misma línea señaló que su orden a la Policía Nacional “es perseguir a los compradores de votos en toda Colombia”, así como “resguardar los derechos y libertades de absolutamente todos los ciudadanos y ciudadanas del país”.

Contexto: Francisco Barbosa lanza advertencia al próximo presidente de Colombia: “Un país sin seguridad, con economía quebrada, con vándalos”

Las palabras del mandatario no cayeron bien en el exfiscal General, quienes respondió a su mensaje destacando que mientras Gustavo Petro “humilla públicamente a la fuerza pública”, +el está sin visa, en una lista de narcos.

“El mundo al revés”, destacó Barbosa, al tiempo que envió un mensaje de respeto y agradecimiento a las Fuerzas Militares y de Policía, con quienes resaltó que trabajó durante cuatro años en la defensa del país.

“Tengan la certeza que Petro será una mala anécdota en la historia del país, mientras nuestras Fuerzas Militares seguirán en el presente y en la memoria de los colombianos”, concluyó su menaje el exfiscal general.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidente Lula toma postura en medio de crecientes tensiones entre EE.UU. y Venezuela

2. El mensaje en inglés de Nicolás Maduro que causó revuelo en redes sociales: “Pueblo de Estados Unidos, escúchenme”

3. Migración Colombia rescató a 17 menores de edad judíos en Antioquia; habrían sido víctimas de trata de personas

4. Cristiano Ronaldo desata la locura en Al-Nassr: golazo de chilena le da la vuelta al mundo

5. “Panfletos sobre Caracas”: destapan la posible estrategia de Estados Unidos para el día de cumpleaños de Nicolás Maduro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Francisco BarbosaGustavo Petro

Noticias Destacadas

El exfiscal Francisco Barbosa sigue siendo un fuerte crítico del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Francisco Barbosa carga contra Gustavo Petro por trato a la fuerza pública: “Será una mala anécdota en la historia del país”

Redacción Semana
Donald Trump, Nicolás Maduro, ejército EE. UU.

Polymarket: se disparan las probabilidades de que Estados Unidos inicie un conflicto militar con Venezuela

Redacción Confidenciales
Andrés Pastrana. Expresidente

Andrés Pastrana recibe espaldarazo para continuar al frente de la presidencia de la Internacional Demócrata de Centro

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.