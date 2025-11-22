Suscribirse

Confidenciales

Francisco Barbosa arremete contra Gustavo Petro tras publicación en ‘The Times’: “No me equivoqué”

El exfiscal se refirió a una publicación del prestigioso diario del Reino Unido, que le dedicó una página a los extractos bancarios del jefe de Estado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
22 de noviembre de 2025, 6:12 p. m.
El precandidato presidencial Francisco Barbosa calificó como lamentable el mensaje del presidente Gustavo Petro frente a la firma del decreto de la consulta popular.
Francisco Barbosa se refirió a la publicación de ‘The Times’ sobre el presidente Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia

The Times, un prestigioso diario de Reino Unido, publicó un artículo relacionado con los extractos bancarios del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien los dio a conocer tras ser incluido en la denominada lista Clinton.

“No soy ningún narcotraficante, simplemente me gustan Gucci y los clubes de striptease”, tituló el medio escrito, que le dedicó una página completa a analizar los extractos del mandatario colombiano.

Contexto: ‘The Times’, de Londres, cuestionó los movimientos bancarios de Petro: “No soy ningún narcotraficante, simplemente me gustan Gucci y clubes de striptease”

El diario de Londres afirmó que si el extracto de la tarjeta de crédito es el reflejo del carácter de un hombre, entonces el presidente de Colombia tiene mucho que explicar, e hizo referencia a su visita a un club nocturno.

“Los extractos de la tarjeta de crédito adjuntos revelaban que el antiguo guerrillero marxista había adquirido gustos marcadamente capitalistas”, señaló el medio de comunicación.

Y entonces, “en mayúsculas torpemente indiscretas, apareció un cargo destacado: el “MÉNAGE STRIP CLUB” en Lisboa, donde Petro había gastado el equivalente a 40 euros”, añadió textualmente.

Contexto: Gustavo Petro respondió críticas por admitir que fue a un burdel en Portugal: “Aún soy capaz de la seducción”

Esta publicación generó la reacción de diferentes sectores, entre ellos el exfiscal Francisco Barbosa, quien ha sido un fuerte crítico del gobierno Petro y sus polémicas a nivel nacional e internacional.

En esto quedó Petro. Titular del @times en el Reino Unido. Sin dignidad, sin visa, en una lista de narcotraficantes, proscrito del sistema financiero y plagado de problemas sin solución en el país, Gustavo Petro termina su lamentable gobierno”, señaló Barbosa.

Concluyó: “Se lo dije en una conversación: ‘Usted no valdrá nada el 7 de agosto de 2026’. No me equivoqué”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Expresidente Bolsonaro habría intentado fugarse a medianoche tras dañar su brazalete electrónico; esto dijo la Corte

2. Daniel Muñoz volvió al gol con Crystal Palace en la Premier: emotiva dedicatoria a su amigo fallecido

3. Bayern Múnich de Luis Díaz sigue imparable en la Bundesliga: goleó 6-2 a Friburgo

4. Paloma Valencia no quedó satisfecha con retractación de Gustavo Petro e instaurará acción de desacato en su contra por relacionarla con falsos positivos

5. Miss Jamaica, en UCI tras trágica caída en Miss Universe; familiares dan detalles y piden “oraciones”, pese a su grave estado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Francisco Barbosa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.