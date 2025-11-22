Confidenciales
Francisco Barbosa arremete contra Gustavo Petro tras publicación en ‘The Times’: “No me equivoqué”
El exfiscal se refirió a una publicación del prestigioso diario del Reino Unido, que le dedicó una página a los extractos bancarios del jefe de Estado.
The Times, un prestigioso diario de Reino Unido, publicó un artículo relacionado con los extractos bancarios del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien los dio a conocer tras ser incluido en la denominada lista Clinton.
“No soy ningún narcotraficante, simplemente me gustan Gucci y los clubes de striptease”, tituló el medio escrito, que le dedicó una página completa a analizar los extractos del mandatario colombiano.
El diario de Londres afirmó que si el extracto de la tarjeta de crédito es el reflejo del carácter de un hombre, entonces el presidente de Colombia tiene mucho que explicar, e hizo referencia a su visita a un club nocturno.
“Los extractos de la tarjeta de crédito adjuntos revelaban que el antiguo guerrillero marxista había adquirido gustos marcadamente capitalistas”, señaló el medio de comunicación.
Y entonces, “en mayúsculas torpemente indiscretas, apareció un cargo destacado: el “MÉNAGE STRIP CLUB” en Lisboa, donde Petro había gastado el equivalente a 40 euros”, añadió textualmente.
Esta publicación generó la reacción de diferentes sectores, entre ellos el exfiscal Francisco Barbosa, quien ha sido un fuerte crítico del gobierno Petro y sus polémicas a nivel nacional e internacional.
“En esto quedó Petro. Titular del @times en el Reino Unido. Sin dignidad, sin visa, en una lista de narcotraficantes, proscrito del sistema financiero y plagado de problemas sin solución en el país, Gustavo Petro termina su lamentable gobierno”, señaló Barbosa.
Concluyó: “Se lo dije en una conversación: ‘Usted no valdrá nada el 7 de agosto de 2026’. No me equivoqué”.
En esto quedó Petro. Titular del @times en el Reino Unido. Sin dignidad, sin visa, en una lista de narcotraficantes, proscrito del sistema financiero y plagado de problemas sin solución en el país @petrogustavo termina su lamentable gobierno. Se lo dije en una conversación: “… https://t.co/NLUtQ7ZVke pic.twitter.com/DsM4l5iTm2— Francisco Barbosa (@FBarbosaDelgado) November 22, 2025