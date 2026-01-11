Francisco Barbosa lamentó muerte de Yeison Jiménez y recordó la vez que hablaron: “Su legado artístico permanecerá”

La muerte de Yeison Jiménez, el pasado sábado, 10 de enero, en medio de un terrible accidente aéreo en el departamento de Boyacá, sigue generando todo tipo de reacciones en la sociedad colombiana.

Son miles los mensajes de amigos, colegas de la música, dirigentes políticos y ciudadanos de la sociedad colombiana en general los que han llegado ante la repentina muerte de un artista que deja un gran legado a sus seguidores.

Entre las reacciones está la del exfiscal General Francisco Barbosa, quien a través de su cuenta en X envió un mensaje de solidaridad y fortaleza a la familia del cantante, tras su deceso este sábado en medio del accidente.

“A su familia, sus seres queridos y a todo el país, mi solidaridad y fortaleza en este momento de dolor. Su legado artístico permanecerá en la memoria de Colombia”, señaló el también precandidato presidencial.

Barbosa expresó su “profundo pesar por la muerte de Yeison Jiménez” y aseguró que “siempre existió entre nosotros una admiración mutua y un respeto sincero, más allá de los escenarios y de la vida pública”.

Por eso recordó una entrevista con Eva Rey, en su espacio ‘Desnúdate con Eva", en donde tuvo la oportunidad de hablar con el cantante a través de una llamada telefónica que les conectó la presentadora.

Jiménez, en el mismo espacio, había hablado bien del entonces Fiscal General de la Nación,. a quien calificó en ese momento de ser el “único que está poniéndose en su lugar, en el lugar que es”.

Por eso, Eva Rey los conectó para que pudieran conversar un par de minutos en medio de la entrevista con Barbosa. “Mucha admiración y mucho respeto, aquí saludándolo así sea acá por teléfono”, le dijo el artista en la llamada.

“Salve usted la patria”, le dijo Yeison Jiménez a Francisco Barbosa al despedir la llamada.

“Yeison se ganó el cariño de los colombianos con su talento, su autenticidad y su carisma, dejando una huella en la música popular y en millones de personas que encontraron en sus canciones una voz cercana”, concluyó Barbosa.