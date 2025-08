“Gallardía”: la foto y el mensaje de Jerónimo Uribe para responder a las críticas que le hizo la jueza en la audiencia

La jueza, sin dar un nombre en específico, pero con una clara referencia a uno de los hijos de Uribe por una publicación que hizo en redes sociales, sacó de casilla al exmandatario , que no dudó en responderle.

“Tengo entendido que alguno de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando vino a hacer presencia , pero sí hacer publicaciones en contra de la suscrita...”, aseguró Sandra Heredia.

“Señora juez, protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos, usted me ha tratado a mí de la peor manera y lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”, reclamó el exmandatario.