Gerente de TransMilenio hace un llamado al respeto de las opiniones para evitar conflictos por ideas políticas

A medida que se acerca la fecha para la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, sube la efervescencia del debate y se aviva el riesgo del conflicto verbal y hasta físico, en medio de la polarización política.

El 21 de junio, dos candidatos extremos se disputarán la llegada a la Casa de Nariño, y en la primera vuelta que tuvo lugar el 31 de mayo, se vio el contrapunteo en la votación.

Las discusiones están a la orden del día y, teniendo en cuenta que el sistema de transporte masivo TransMilenio es un punto de alta afluencia de público, la gerente María Fernanda Ortiz se anticipó a hacer un llamado al respeto por las ideas de los demás.

TransMilenio toma postura sobre campañas políticas en el sistema: “Desde el respeto y el cariño”

Hasta el momento, en la herramienta de movilidad más utilizada en Bogotá, donde se registran 4 millones de validaciones, como le llaman a cada paso por el torniquete, se han suscitado discusiones políticas que no han pasado a mayores. Sin embargo, sí causan inquietud y temor entre los usuarios del servicio de transporte.

En la ciudad circuló video en el que un activista invitaba a hacer "pedagogía antifascista" en el sistema. Foto: Getty Images (Gabriel Guerrero) / SEMANA (API) / Montaje: Semana

Por ello, Ortiz recordó que TransMilenio no solo son buses para el desplazamiento; se trata de un sitio en el que ocurren millones de encuentros de personas de distintas creencias, visiones y opiniones.

Así las cosas, la gerente de TransMilenio llamó a los ciudadanos a evitar hacer campañas y proselitismos políticos, con el propósito de evitar que se cuajen conflictos que pueden afectar la tranquilidad de las personas.