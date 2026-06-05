Confidenciales

Gerente de TransMilenio hace un llamado al respeto de las opiniones para evitar conflictos por ideas políticas

María Fernanda Ortiz pidió no hacer campaña ni proselitismo político en el sistema de transporte.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Economía
5 de junio de 2026 a las 5:10 p. m.
María Fernanda Ortíz, gerente de TransMilenio.
María Fernanda Ortíz, gerente de TransMilenio. Foto: TransMilenio / Cortesía

A medida que se acerca la fecha para la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, sube la efervescencia del debate y se aviva el riesgo del conflicto verbal y hasta físico, en medio de la polarización política.

El 21 de junio, dos candidatos extremos se disputarán la llegada a la Casa de Nariño, y en la primera vuelta que tuvo lugar el 31 de mayo, se vio el contrapunteo en la votación.

Las discusiones están a la orden del día y, teniendo en cuenta que el sistema de transporte masivo TransMilenio es un punto de alta afluencia de público, la gerente María Fernanda Ortiz se anticipó a hacer un llamado al respeto por las ideas de los demás.

TransMilenio toma postura sobre campañas políticas en el sistema: “Desde el respeto y el cariño”

Hasta el momento, en la herramienta de movilidad más utilizada en Bogotá, donde se registran 4 millones de validaciones, como le llaman a cada paso por el torniquete, se han suscitado discusiones políticas que no han pasado a mayores. Sin embargo, sí causan inquietud y temor entre los usuarios del servicio de transporte.

El pronunciamiento se produjo luego de que circulara un video donde un activista invitara a hace "pedagogía antifascista" en el sistema.
En la ciudad circuló video en el que un activista invitaba a hacer "pedagogía antifascista" en el sistema. Foto: Getty Images (Gabriel Guerrero) / SEMANA (API) / Montaje: Semana

Por ello, Ortiz recordó que TransMilenio no solo son buses para el desplazamiento; se trata de un sitio en el que ocurren millones de encuentros de personas de distintas creencias, visiones y opiniones.

Así las cosas, la gerente de TransMilenio llamó a los ciudadanos a evitar hacer campañas y proselitismos políticos, con el propósito de evitar que se cuajen conflictos que pueden afectar la tranquilidad de las personas.