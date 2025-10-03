Confidenciales
¿Guiño de Gustavo Petro a la campaña de Daniel Quintero? La foto que genera reacciones en redes sociales
El mandatario estuvo en un evento en Ibagué, Tolima, donde habló de varios temas.
Durante el evento que hizo el presidente Gustavo Petro en Ibagué, Tolima, llamó la atención el uso de la bandera de la “guerra o muerte” que se ha venido utilizando en las últimas semanas por parte del mandatario y del candidato Daniel Quintero.
Por esa razón, en redes se interpreta que se trata de un nuevo guiño de la Casa de Nariño a la aspiración política de Quintero en medio de la expectativa que hay por la consulta del 26 de octubre, donde se elegirá al candidato presidencial del Pacto Histórico.
El mandatario ondeó de nuevo la polémica bandera, por lo que se ha interpretado como un respaldo simbólico al exalcalde de Medellín.
Guerra a muerte para todos los traidores de la patria. pic.twitter.com/aWhdz5u0xp— Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 3, 2025
El jueves 2 de octubre, Quintero había publicado un video ondeando la bandera de Petro y advirtiendo que “la guerra es contra los traidores” y que serán derrotados, alineándose con la narrativa presidencial.