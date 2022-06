Confidenciales Gustavo Bolívar: “Me gustaría ver a Roy Barreras en una Alta Consejería para la Paz y a Alexander López como MinTrabajo”

El Pacto Histórico definirá esta semana quién sería el candidato para la Presidencia del Senado y entre los opcionados están Gustavo Bolívar, el hombre más cercano a Gustavo Petro, además del senador Alexander López, la senadora María José Pizarro y Roy Barreras.

Aunque los tres primeros forman parte de la izquierda radical del Pacto Histórico, Barreras se ha mostrado como la figura política que podría lograr consensos en favor del gobierno de Petro.

Este martes, Gustavo Bolívar le dijo a SEMANA que le gustaría que Roy Barreras se convirtiera en el alto consejero para la Paz, un tema que, según el congresista, maneja muy bien porque formó parte de la negociación de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.

Bolívar también confesó que le gustaría que el ministro del Trabajo fuera el senador del Polo Democrático, Alexander López, un hombre considerado como gran defensor de los sindicatos del país.

El anuncio lo hizo en SEMANA, aun dejando claro que ambos son su competencia en el Congreso.

Cuando esta revista le preguntó a Bolívar qué opinaba de Roy Barreras como presidente del Senado, respondió: “Me queda mal hablar de un competidor directo, pero creo que las señales que se tienen que dar son de cambio. Por eso, votaron los más de once millones. Si a mí me dicen que Roy Barreras va para la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, lo vería como excelente porque es una persona que se la ha jugado por la paz y maneja el tema, pero la gente eligió 20 senadores en el Pacto Histórico y justo recaer en el que pertenece a la vieja clase política, no me parecería correcto, pero si lo eligen, si mis compañeros lo escogen, acataré porque son las reglas democráticas. Si eligen a Roy por su experiencia, que la tiene, ahí estaré colaborando en su función de unir los partidos para obtener unas mayorías que necesitamos para que Petro tenga gobernabilidad”.