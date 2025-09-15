Gustavo Bolívar reaccionó a declaraciones de María Claudia Tarazona sobre María Fernanda Cabal

El precandidato presidencial Gustavo Bolívar reaccionó a las declaraciones hechas por María Claudia Tarazona sobre lo que —supuestamente— le dijo María Fernanda Cabal durante la velación de su esposo, Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con la pareja del senador, la militante del Centro Democrático intentó grabarla con un micrófono y, posteriormente, la “amenazó” por miedo a que se metiera al ruedo político.

“Salí y me senté y dije: ‘No puede ser’. Una cosa es la política, [...] pero como ser humano no puedes hacer eso”, comentó.

Esta revelación ha generado muchas reacciones en el mundo de la política, una de ellas fue la de Gustavo Bolívar, quien se refirió a lo ocurrido con un corto mensaje en su cuenta de X.

“Escandaloso. Con ese maestro no se puede esperar menos“, se limitó a decir el precandidato del Pacto Histórico.

Otro de los que habló fue el pastor Alfredo Saade, que también se pronunció en su cuenta de X y lanzó un corto pero duro mensaje.

“Volvieron la muerte de Miguel un nido de víboras. Esta gente jamás debe gobernar a Colombia“, comentó.

Por el momento, la polémica no para mientras que la propia María Fernanda Cabal negó lo dicho por la viuda de su compañero de partido.