Gustavo Bolívar se fue de frente contra el ELN por el secuestro de la sargento Karina Ramírez y sus dos hijos

En las últimas horas se conoció que la sargento segundo del Ejército Nacional, Ghislaine Karina Ramírez Chitiva, y sus dos hijos menores de edad fueron, presuntamente, secuestrados por integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, en el departamento de Arauca.

A través de su cuenta personal de Twitter, el exsenador Gustavo Bolívar no se quedó callado ante este lamentable hecho y arremetió fuertemente contra ese grupo delincuencial. Asimismo, exigió públicamente la liberación de la uniformada y los dos pequeños.

“El secuestro es el delito más abominable que puede existir. Pero secuestrar niños ya es la tapa de cualquier aberración. Exigimos al ELN liberar inmediatamente a la sargento Ghislaine Karina Ramirez y a sus dos hijas”, precisó el excongresista del Pacto Histórico.

Gerardo Ramírez, padre de la sargento, aseguró en una entrevista con SEMANA que, aunque el secuestro se conoció hasta la madrugada de este miércoles, su hija y sus nietos llevan desaparecidos desde el pasado lunes.

“Lo único que me dijeron en el Ejército era que tenía que tener tranquilidad y paciencia; les dije que paciencia no puedo tener porque yo tengo que mirar a ver qué hago. Estaba pensando madrugar hoy e irme a hacer la ruta que ella hizo para ver si la puedo localizar, pero debido a unas visitas que tuve del Ejército, psicólogos... me decían que lo mejor era esperar”, puntualizó el hombre en este medio.