Gustavo Petro arremete contra Juan Manuel Galán por coavalar la candidatura de Paloma Valencia: esto dijo

El Nuevo Liberalismo le dará un coaval a Paloma Valencia para la carrera presidencial. En un video, Juan Manuel Galán anunció esa decisión este viernes, horas antes de que la candidata se inscriba formalmente ante la Registraduría.

“Junto a Paloma y Juan Daniel, Colombia tiene otra alternativa basada en principios y respeto a los colombianos. A pesar de las diferencias, se ha logrado construir lo que el país necesita en los próximos 25 años, la unidad”, dijo Galán.

“Gracias a Juan Manuel Galán y a su partido por entregarnos el aval. Estamos muy honrados, muy conmovidos”, dijo la candidata al recordar al inmolado Luis Carlos Galán.

“Este aval es la prueba de que aquí queremos sumar entre distintos”, agregó Oviedo.

Nuevo Liberalismo coavaló candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Frente al anuncio de esta noticia, el presidente contestó: “Con permiso de la historia, pero ¿y dónde quedó la reforma agraria que el padre defendía?, y ¿dónde los derechos de la campesina o de la madre obrera? La bandera roja no sirve solo para pasarelas”.