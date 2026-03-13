Elecciones

Gustavo Petro arremete contra Juan Manuel Galán por coavalar la candidatura de Paloma Valencia: esto dijo

Los candidatos de la Gran Consulta por Colombia publicaron un video en el que anuncian esta decisión.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
13 de marzo de 2026, 8:39 a. m.
Gustavo Petro se refirió al anuncio de Juan Manuel Galán de darle el aval a la candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.
Gustavo Petro se refirió al anuncio de Juan Manuel Galán de darle el aval a la candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Foto: Fotomontaje SEMANA/Presidencia/Campaña Paloma Valencia

El Nuevo Liberalismo le dará un coaval a Paloma Valencia para la carrera presidencial. En un video, Juan Manuel Galán anunció esa decisión este viernes, horas antes de que la candidata se inscriba formalmente ante la Registraduría.

“Junto a Paloma y Juan Daniel, Colombia tiene otra alternativa basada en principios y respeto a los colombianos. A pesar de las diferencias, se ha logrado construir lo que el país necesita en los próximos 25 años, la unidad”, dijo Galán.

“Gracias a Juan Manuel Galán y a su partido por entregarnos el aval. Estamos muy honrados, muy conmovidos”, dijo la candidata al recordar al inmolado Luis Carlos Galán.

“Este aval es la prueba de que aquí queremos sumar entre distintos”, agregó Oviedo.

Confidenciales

Felipe Córdoba y Daniel Palacios renuncian a su aspiración presidencial y se unen a la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Confidenciales

“La democracia de los hijos de papi y mami”: la respuesta de Petro por las críticas a su idea de la Asamblea Nacional Constituyente

Confidenciales

Fernando Londoño se despacha contra Paloma Valencia: “Yo me quedo con el Tigre, con los principios fundamentales del uribismo”

Confidenciales

Nuevo Liberalismo coavaló candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Confidenciales

Así fue el encuentro entre el cantante Miguel Bosé y el expresidente César Gaviria

Confidenciales

Mauricio Lizcano presentó al exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, como su fórmula vicepresidencial

Confidenciales

El espaldarazo del expresidente Uribe a la designación de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

Política

Claudia López inscribe su candidatura para las elecciones con Leonardo Huerta como fórmula vicepresidencial

Política

Reconocidos abogados penalistas expresan su apoyo a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Nos llenan de ilusión democrática”

Política

“Fue un acto de responsabilidad y patriotismo con Colombia”: Abelardo de la Espriella sobre su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo

Nuevo Liberalismo coavaló candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Frente al anuncio de esta noticia, el presidente contestó: “Con permiso de la historia, pero ¿y dónde quedó la reforma agraria que el padre defendía?, y ¿dónde los derechos de la campesina o de la madre obrera? La bandera roja no sirve solo para pasarelas”.