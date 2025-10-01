Confidenciales
Gustavo Petro hará nuevo acto público en Ibagué este viernes 3 de octubre
El mandatario ha recorrido varias ciudades del país de cara a las elecciones presidenciales del 2026.
El presidente Gustavo Petro realizará nuevamente un acto público de cara a las elecciones presidenciales del 2026. El mandatario ha recorrido varias ciudades del país.
En esta oportunidad, el jefe de Estado convocó a los ciudadanos de Ibagué a una "gran movilización por la dignidad y la democracia“, dice la invitación de la presidencia.
Este evento se llevará a cabo el próximo viernes, 3 de octubre, a partir de la 3:00 de la tarde, en la Plaza Murillo Toro de la capital del departamento del Tolima.
"Con toda la fuerza del bunde tolimense, libertad y paz en Ibagué“, fue el mensaje del presidente Petro en su cuenta personal de X ante esta convocatoria.
Con toda la fuerza del bunde tolimense, Libertad y paz en Ibagué pic.twitter.com/6egQsjCqRm— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 28, 2025