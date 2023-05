Confidenciales “Hace pocos días fue Chile, hoy España y en octubre será Colombia”: la predicción de Fico Gutiérrez de cara a las elecciones regionales

La izquierda, que se consideró en auge meses atrás, comienza a registrar derrotas en el mundo. Este fue el caso de España, país que el pasado domingo celebró sus elecciones municipales y regionales. El Partido Popular, de derecha conservadora, se impuso en la mayoría de ayuntamientos y gobiernos locales. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el gran perdedor de la jornada.

Lo mismo ocurrió semanas atrás en Chile tras las elecciones al Consejo Constitucional, en las que la derecha, liderada por el excandidato presidencial José Antonio Kast, logró 22 de los 50 escaños.

Estas derrotas encienden las alarmas de la izquierda oficialista en Colombia, quienes se aproximan a las elecciones regionales de octubre sin candidatos fuertes y con un gobierno que decae en popularidad en cada medición.

Federico Gutiérrez, excandidato presidencial y posible aspirante a la Alcaldía de Medellín, comentó sobre el panorama mundial y aseguró que en la próxima contienda “será Colombia” la que derrote a la izquierda.

Hace pocos días fue Chile, hoy España y en octubre será Colombia 🇨🇴. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 29, 2023

“Hace pocos días fue Chile, hoy España y en octubre será Colombia”, publicó el excandidato presidencial en su cuenta de Twitter.

Frente a las próximas elecciones, el exalcalde de Medellín también recalcó que debe haber una unión para lograr la victoria.

“Que no nos quejemos después de octubre, que por qué no nos juntamos. Que no nos quejemos después de octubre que porque el ego de alguno impidió uniones entre personas buenas y honestas”, dijo Gutiérrez.