Confidenciales “Hasta con drones sobrevolando su hogar”: Daniel Rojas, presidente de la SAE, alerta que continúan las intimidaciones a sus padres

El pasado 15 de febrero, Daniel Rojas Medellín, presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), alertó sobre posibles actos de intimidación a sus padres por parte de sujetos en motocicletas y camionetas con vidrios oscuros. Este lunes, 8 de mayo, el funcionario reitera la alerta, asegurando que las acciones persisten.

“Me preocupa que vecinos me alertan sobre hombres en moto y camionetas con vidrios oscuros que han estado parqueados frente a la casa donde habitan mis padres, con actitudes sospechosas”, escribió el presidente de la SAE en Twitter.

Rojas Medellín reiteró que sus padres siguen siendo perseguidos, solo que ahora los vigilan hombres en automóviles tipo sedán y con drones sobrevolando su casa.

— Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) May 8, 2023

“Continúa la intimidación a mis padres, ahora en vehículos y hasta con drones sobrevolando su hogar”, publicó el funcionario este lunes.

Otro funcionario del Gobierno Petro que ha denunciado amenazas contra él y su familia es Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. En su cuenta de Twitter, el abogado mostró tres mensajes que llegaron a sus celular, los cuales le piden que no ponga a sus seres queridos en riesgo.

He puesto en conocimiento de @FiscaliaCol las amenazas de muerte recibidas anoche y pido, a la mayor brevedad, llegar a los autores de las mismas. — Andrés Idárraga Franco (@Aidarragaf) April 17, 2023

“Sapo hijueputa, deje de estar metiéndose y esculcando cosas que a usted no le importan ¿Por qué no más bien investiga a esos hijueputas guerrilleros que tiene al lado? No se ponga en riesgo ni exponga a su familia, sapo malparido. Lo que está quieto se deja quieto, no más. No joda más, hijueputa”, dice el mensaje enviado al celular del secretario de Transparencia el pasado 16 de abril.

Idárraga anunció que puso la amenaza en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y pidió llegar a los autores de las mismas.