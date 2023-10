“Hay pánico”: Enrique Gómez, por la posible llegada de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá

A19 días para las elecciones regionales, en las que ciudadanos escogerán ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores, los encontrones entre algunas figuras de la política colombiana no cesan. El turno, en esta ocasión, fue para Enrique Gómez, candidato presidencial en 2022, que lanzó más de una pulla a Gustavo Bolívar en sus redes sociales.

“Como jamás podrán encontrar en toda mi vida un solo acto de corrupción, se los inventan. ¿Por qué no publican lo que he hablado todos estos años? Porque nunca he cometido un solo ilícito. Por eso tienen miedo de que llegue a la alcaldía y les destape todos los torcidos”, escribió el también escritor en su cuenta en X.