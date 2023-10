“Tienen miedo de que llegue a la Alcaldía”: Gustavo Bolívar estalla y le responde duro a quienes lo señalan de corrupción

Luego, dijo que -al igual que el hoy presidente Gustavo Petro-, ha estado chuzado hace años. “Por qué no publican lo que he hablado todos estos años? Porque nunca he cometido un solo ilícito ”, comentó Bolívar.

“No hallan cómo enlodarme”

Previamente, Gustavo Bolívar ya había referido al mismo tema diciendo: “SEMANA revela una noticia según la cual un señor Vinicio Alvarado, quien no trabaja en mi campaña y a quien no conozco, habría infiltrado las campañas de cuatro contendores. Es lo más sucio que he escuchado. Jamás me prestaría para eso”.