Confidenciales Homicidios, torturas y secuestros no pueden tener indultos: Wilson Ruiz, exministro de justicia

Confidenciales Homicidios, torturas y secuestros no pueden tener indultos: Wilson Ruiz, exministro de justicia

La propuesta, ya en ejecución, del presidente Gustavo Petro de lanzar un salvavidas y sacar de las cárceles a los miembros de la primera línea que fueron detenidos por cometer graves delitos en el marco de la protesta social que se dio en 2021, tiene un nuevo crítico. Se trata justamente de exministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien no es dado a las polémicas, pero, expresó su malestar por la decisión.

“Soy un defensor de nuestro estado social de derecho y la Constitución garantiza el derecho a las manifestaciones públicas y a la libre asociación, por eso siempre tiene que haber garantías para la protesta pacífica y quienes participan en ella no deben ser objeto de persecución”, dijo Ruiz, para dejar claro que su planteamiento no va en contra de las legítimas manifestaciones de protesta.

Pero fue al fondo de la discusión, y es que las personas que efectivamente hacían parte de la primera línea y que se encuentran detenidas no lo están por protestar, sino que han sido debidamente imputadas con pruebas presentadas por la Fiscalía, y fueron los jueces los que ordenaron la reclusión.

“El año pasado se cometieron delitos como homicidios, torturas y secuestros, y los que incurrieron en esos ilícitos tienen que responder, como lo establece la ley. No se puede otorgar indultos a quienes cometen delitos graves, amparándose en la protesta social, porque se estaría transgrediendo el orden jurídico”, dijo Ruiz, quien fue el último ministro de Justicia de la era de Iván Duque como presidente de Colombia.

La posición de Ruiz, aclara, no es ajena a la búsqueda de la paz, incluso a la propuesta de paz total que ha planteado el mandatario Gustavo Petro, y cree en la vocación que quienes quieren trabajar para este fin, por eso agrega que “uno de los programas de campaña del gobierno nacional fue trabajar por la paz, y en el cumplimiento de esa promesa, son bienvenidos los gestores de paz, incluso de quienes fueron capturados durante las manifestaciones del 2021, pero no de aquellos que cometieron delitos graves, no se puede promover la impunidad”.