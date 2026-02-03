“I like you”: Gustavo Petro cuenta lo que le dijo Donald Trump y se compromete a “aprender inglés”

El presidente Gustavo Petro narró algunos detalles curiosos de su encuentro en la Casa Blanca. En un momento, contó que el presidente Donald Trump le dijo “I like you”.

El primer mandatario colombiano aseguró que pidió la traducción porque él no maneja el idioma, pero luego agregó: “Me comprometo a hablar inglés”.

¿Donald Trump le habló a Gustavo Petro de las elecciones o de la lista Clinton? Esto dijo el presidente colombiano a Julio Sánchez

Sobre los resultados de la reunión, el presidente habló de una nueva era en las relaciones con Estados Unidos. “Aquí nace un camino, o se fortalece, porque nunca ha desaparecido”, dijo. “No nos golpeamos, no nos arañamos, nos sonreímos”, agregó.

También se refirió a la lista Clinton. A la duda de una periodista de Blu Radio sobre si le habían preguntado por las pruebas jurídicas de su inclusión, el presidente dijo: “Si hubiera prueba jurídica, no estaría aquí hablando”.

Luego agregó que estaba seguro de que esa decisión fue una respuesta a su discurso en las calles de Nueva York, cuando instó a los soldados estadounidenses a no obedecer a su presidente.