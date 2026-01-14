Confidenciales

Irene Vélez se desahoga en X: “Yo sí que puedo hablar de bullying ... A mí no se me olvida su odio clasista y misógino”

La ministra (e) de Ambiente dijo: “La hipocresía de la derecha también lleva a que solo los cuerpos de las mujeres blancas y ricas sean merecedores de dignidad y defensa”.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 1:09 p. m.
"Desde su sexualización, estereotipación y exotización, el patriarcalismo ha buscado cosificarnos, oprimirnos y mantenernos en la minoría de edad, en la infantilidad política”, dice Irene Vélez.
"Desde su sexualización, estereotipación y exotización, el patriarcalismo ha buscado cosificarnos, oprimirnos y mantenernos en la minoría de edad, en la infantilidad política”, dice Irene Vélez. Foto: guillermo torres-semana

En medio de la controversia que se desató tras el ataque del candidato al senado, Matador, contra Paloma Valencia, muchas mujeres han compartido sus sentimientos y reflexiones sobre el daño que hacen los comentarios sobre el físico, especialmente en la política.

La ministra Irene Vélez también compartió su reflexión y se despachó. Sin mencionar a la candidata a la presidencia del Centro Democrático, aseguró que “repudio el dominio patriarcal que se cree dueño del cuerpo de las mujeres. Desde su sexualización, estereotipación y exotización, el patriarcalismo ha buscado cosificarnos, oprimirnos y mantenernos en la minoría de edad, en la infantilidad política”.

Paloma Valencia despertó solidaridad hasta en los sectores cercanos a Gustavo Petro ante una burla por su contextura física: “Despreciable”

Pero luego agregó que “repudio igualmente el clasismo. Porque la hipocresía de la derecha también lleva a que solo los cuerpos de las mujeres blancas y ricas sean merecedores de dignidad y defensa. En cambio, nuestros cuerpos negros, indios y mestizos, empobrecidos, heterodiversos, rebeldes, con estos cuerpos trapean hombres y mujeres que guardan para sí el privilegio de la indignación. Que rabia esta sociedad a la que el privilegio le nubla la empatía. Por eso no me equivoco en la indignación, sino que la interpreto como un fenómeno político con sesgo de clase".

Y, luego, habló de su propia experiencia: “Leo la burla y su respuesta desde mi experiencia vivida, porque yo sí que puedo hablar de bullying, como consta en esta red social. A mí han querido destruirme la reputación política y académica, estos mismos partidos políticos que hoy dicen indignarse, a la vez que ordenan la tortura sicológica de ‘hacernos llorar’. Hipócritas, a mí no se me olvida su odio clasista y misógino".

Confidenciales

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo confesó que lo sacaron del chat de la Casa de Nariño: “Es una cosa muy infantil”

Confidenciales

María Fernanda Cabal se burla de los tatuajes de María José Pizarro y desata críticas: “¿No que era despreciable?”

Confidenciales

Delcy Rodríguez publica en X un sorpresivo mensaje, tras más de un año de silencio en la red social

Confidenciales

Crece polémica en diferentes sectores políticos por incremento del pasaje de TransMilenio en Bogotá

Confidenciales

Mauricio Toro denuncia ante la Procuraduría al secretario de Seguridad y al comandante de la Policía de Bogotá por “crecimiento de la criminalidad” en la ciudad

Confidenciales

“Sé que me van a cascar”: Humberto de la Calle celebró la llegada de Enrique Peñalosa a la Gran Consulta y lo consideró “un gran gerente público”

Confidenciales

Este es el orden del día y los temas que seguirá la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

Mundo

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, alerta que la COP30 puede acabar sin acuerdo. “No pedimos un documento vacío”

Política

Denuncian millonarios “beneficios especiales” que recibió Irene Vélez, ministra (e) de Ambiente

Nación

Juez ordena arresto de 5 días contra la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, por desacato en caso de La Mojana

Más de Confidenciales

Irene Vélez asumió como encargada tras la renuncia de Lena Estrada.

Irene Vélez se desahoga en X: “Yo sí que puedo hablar de bullying ... A mí no se me olvida su odio clasista y misógino”

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo.

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo confesó que lo sacaron del chat de la Casa de Nariño: “Es una cosa muy infantil”

.

María Fernanda Cabal se burla de los tatuajes de María José Pizarro y desata críticas: “¿No que era despreciable?”

La vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó la llegada de los buques estadounidenses como una “agresión psicológica”.

Delcy Rodríguez publica en X un sorpresivo mensaje, tras más de un año de silencio en la red social

Polémica por costo del pasaje de TransMilenio

Crece polémica en diferentes sectores políticos por incremento del pasaje de TransMilenio en Bogotá

Mauricio Toro

Mauricio Toro denuncia ante la Procuraduría al secretario de Seguridad y al comandante de la Policía de Bogotá por “crecimiento de la criminalidad” en la ciudad

Humberto de la Calle y Enrique Peñalosa.

“Sé que me van a cascar”: Humberto de la Calle celebró la llegada de Enrique Peñalosa a la Gran Consulta y lo consideró “un gran gerente público”

Los expresidentes que sí van a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

Este es el orden del día y los temas que seguirá la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

Discusiones de País, debate precandidatos presidenciales.

María Fernanda Cabal advierte sobre encuentro de la organización Internacional Progresista en Bogotá

Movilizatorio obtiene premio en el Foro Económico Mundial

El Foro Económico Mundial de Davos premia a Movilizatorio por su destacada innovación en el ámbito social

Noticias Destacadas