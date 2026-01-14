Irene Vélez se desahoga en X: “Yo sí que puedo hablar de bullying ... A mí no se me olvida su odio clasista y misógino”

En medio de la controversia que se desató tras el ataque del candidato al senado, Matador, contra Paloma Valencia, muchas mujeres han compartido sus sentimientos y reflexiones sobre el daño que hacen los comentarios sobre el físico, especialmente en la política.

La ministra Irene Vélez también compartió su reflexión y se despachó. Sin mencionar a la candidata a la presidencia del Centro Democrático, aseguró que “repudio el dominio patriarcal que se cree dueño del cuerpo de las mujeres. Desde su sexualización, estereotipación y exotización, el patriarcalismo ha buscado cosificarnos, oprimirnos y mantenernos en la minoría de edad, en la infantilidad política”.

Pero luego agregó que “repudio igualmente el clasismo. Porque la hipocresía de la derecha también lleva a que solo los cuerpos de las mujeres blancas y ricas sean merecedores de dignidad y defensa. En cambio, nuestros cuerpos negros, indios y mestizos, empobrecidos, heterodiversos, rebeldes, con estos cuerpos trapean hombres y mujeres que guardan para sí el privilegio de la indignación. Que rabia esta sociedad a la que el privilegio le nubla la empatía. Por eso no me equivoco en la indignación, sino que la interpreto como un fenómeno político con sesgo de clase".

Y, luego, habló de su propia experiencia: “Leo la burla y su respuesta desde mi experiencia vivida, porque yo sí que puedo hablar de bullying, como consta en esta red social. A mí han querido destruirme la reputación política y académica, estos mismos partidos políticos que hoy dicen indignarse, a la vez que ordenan la tortura sicológica de ‘hacernos llorar’. Hipócritas, a mí no se me olvida su odio clasista y misógino".