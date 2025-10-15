Suscribirse

Iván Cepeda había dicho que utilizaría su foto de perfil en la campaña, pero Carlos Duque le hizo este homenaje y cambió de idea

“Agradezco al artista, publicista y fotógrafo, Carlos Duque, la donación de esta imagen a mi campaña presidencial”, escribió Cepeda y compartió su nueva fotografía

Redacción Semana
15 de octubre de 2025, 10:01 p. m.
A finales de agosto, cuando Iván Cepeda Castro anunció el lanzamiento de su campaña presidencial, hizo un anuncio que llamó la atención

“Esta es la foto oficial de mi campaña electoral: la misma de siempre”, aseguró.

Se trataba de una decisión inusual, pues la imagen de la carrera presidencial suele ser construida por destacados publicistas que le dedican horas a pensar cuál es la mejor fórmula para lo que se quiere proyectar.

Pero Cepeda aseguró que “en cumplimiento del principio de austeridad de mi campaña electoral”, él seguiría con la fotografía que tenía de perfil en sus redes sociales. El senador, además, agradeció al “fotógrafo Javier de la Cuadra, quien me la donó”.

Este miércoles, en medio del maremágnum político que ocasionó la salida de Daniel Quintero de la consulta, el candidato de izquierda hizo un anuncio: utilizará otra imagen.

“Agradezco al artista, publicista y fotógrafo, Carlos Duque, la donación de esta imagen a mi campaña presidencial”, escribió Cepeda y compartió una nueva fotografía.

Carlos Duque es uno de los más reconocidos publicistas y fotógrafos en el país. Es el hombre detrás de la icónica imagen de Luis Carlos Galán y fue el creador del afiche de ‘Mano firme, corazón grande’ de Álvaro Uribe en 2002.

