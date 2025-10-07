Iván Cepeda reaccionó a decisión del Tribunal de tumbar consulta interna del Pacto Histórico: “Le temen a la movilización”

El precandidato presidencial Iván Cepeda reaccionó a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de tumbar la consulta popular del Pacto Histórico, en la que iban a participar él, Daniel Quintero y Carolina Corcho.

Por medio de su cuenta de X, Cepeda sostuvo que se trata de un nuevo intento de “obstruir el proceso democrático” del movimiento que puso a Petro en la Presidencia de la República.

“La derecha quiere evitar, a toda costa, la unidad del Pacto Histórico, y además la consulta para la elección de nuestros candidatos y candidatas a Presidencia y Congreso de la República”, afirmó.

Incluso, señaló que en verdad es que le “temen” a que exista una gran movilización electoral, como —según él— está logrando el Pacto de cara a las elecciones de 2026.

“El propósito es introducir confusión en la opinión pública e intentar dividir al Pacto. No lo lograrán”, añadió.