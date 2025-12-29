Iván Duque frente a aumento del salario mínimo en un 23,7%: “Es la partitura de Chávez”

El expresidente Iván Duque se sumó a la ola de críticas por el incremento del salario mínimo con un mensaje en el que advirtió posibles efectos negativos sobre el empleo formal, la estabilidad empresarial y la inflación.
Aumentar el salario mínimo de manera desmedida, con un crecimiento mediocre de la economía, es un acto de irresponsabilidad que conducirá a la pérdida de puestos de trabajo formales, quebrará miles de empresas y causará efectos inflacionarios. Es la partitura de Chávez, Evo,…— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 30, 2025
A través de un trino publicado en su cuenta de X, Duque cuestionó que el aumento se haya definido en un contexto de crecimiento económico que calificó como “mediocre”, y señaló que una decisión de ese tipo puede terminar agravando los problemas estructurales del mercado laboral colombiano.
Según el exmandatario, un alza “desmedida” del salario mínimo no solo presiona los costos de las empresas, sino que pone en riesgo miles de puestos de trabajo formales, especialmente en sectores con márgenes estrechos y alta dependencia del salario mínimo.
Pero Duque fue más allá y enmarcó la decisión del Gobierno dentro de una lógica ideológica que, a su juicio, ya ha mostrado resultados adversos en otros países de la región.
El presidente Gustavo Petro anunció que el crecimiento del salario vital para 2026, incluyendo auxilio de transporte, será de 23,7% quedando en 2 millones de pesos. El incremento expresado en salario real será de 18,7%. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/S8qEnQQlkw— Revista Semana (@RevistaSemana) December 30, 2025
En ese contexto, comparó la política salarial con modelos aplicados por gobiernos como los de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, a los que responsabilizó de haber desincentivado la inversión privada y debilitado la generación de empleo formal.
Es la partitura de Chávez, Evo, Correa, etc.; se llaman “progresistas”, pero son pobresistas porque espantan la inversión, destruyen a los generadores de empleo y llenan la sociedad de trabajadores informales.