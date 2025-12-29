Iván Duque frente a aumento del salario mínimo en un 23,7%: “Es la partitura de Chávez”

El expresidente Iván Duque se sumó a la ola de críticas por el incremento del salario mínimo con un mensaje en el que advirtió posibles efectos negativos sobre el empleo formal, la estabilidad empresarial y la inflación.

A través de un trino publicado en su cuenta de X, Duque cuestionó que el aumento se haya definido en un contexto de crecimiento económico que calificó como “mediocre”, y señaló que una decisión de ese tipo puede terminar agravando los problemas estructurales del mercado laboral colombiano.

Según el exmandatario, un alza “desmedida” del salario mínimo no solo presiona los costos de las empresas, sino que pone en riesgo miles de puestos de trabajo formales, especialmente en sectores con márgenes estrechos y alta dependencia del salario mínimo.

Pero Duque fue más allá y enmarcó la decisión del Gobierno dentro de una lógica ideológica que, a su juicio, ya ha mostrado resultados adversos en otros países de la región.

En ese contexto, comparó la política salarial con modelos aplicados por gobiernos como los de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, a los que responsabilizó de haber desincentivado la inversión privada y debilitado la generación de empleo formal.

Es la partitura de Chávez, Evo, Correa, etc.; se llaman “progresistas”, pero son pobresistas porque espantan la inversión, destruyen a los generadores de empleo y llenan la sociedad de trabajadores informales.