Iván Duque pone en su sitio a Petro y expone una “mentira” más que publicó el presidente en X

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, no se quedó callado ante las afirmaciones del mandatario y le respondió rápidamente. “Presidente, no vale la pena hacer afirmaciones erróneas para argumentar. No es cierto que la política anticovid haya desviado recursos a los grandes empresarios. El impacto del PAEF (Subsidio a la nómina) demuestra el impacto positivo para proteger el empleo”, sentenció