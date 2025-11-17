Confidenciales
Jerónimo Uribe se cansa de Gustavo Petro y le responde duro: “Varios años instigando odio en contra de la familia Uribe Moreno”
El hijo menor del expresidente Álvaro Uribe publicó un video en sus redes sociales donde habla de los trinos de Petro.
El Presidente Gustavo Petro lanzó unas acusaciones en contra de Carlos Enrique Moreno Mejía, cuñado del expresidente Álvaro Uribe, quien le respondió duramente.
El mandatario quiso vincular a Moreno Mejía y a Lina Moreno, esposa del expresidente Uribe, con la crisis de la salud y la escasez de medicamentos, pero todo resultó ser falso.
Por esa razón, Jerónimo Uribe publicó un video donde no ocultó su malestar y aseguró que Petro lleva años hostigando odio contra la familia Uribe Moreno.
Jerónimo Uribe salió en defensa de su familia y aseguró que Gustavo Petro “lleva años instigando odio contra la familia Uribe Moreno”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/s7pKrwATei— Revista Semana (@RevistaSemana) November 18, 2025
“Cuando la justicia absuelve a Santiago Uribe, Petro llama corruptos a los jueces. Cuando la justicia absuelve a Álvaro Uribe, Petro los llama como el nuevo cartel de la toga y los asocia a las mafias”, dijo.
Agregó: “Hoy sale a culpar a Carlos Enrique Moreno de la escasez de medicamentos en Colombia por medio de una supuesta participación en la sociedad Audifarma, participación que no existe”.
Para Jerónimo Uribe las declaraciones de Petro son peligrosas, porque aunque sean falsas, generan un odio contra su familia.
“Lleva más de una década con estas difamaciones y ha dicho que Lina Moreno es dueña de una EPS y eso es falso. La crisis de la salud es solo por la impotencia de este gobierno y su visión comunista”.