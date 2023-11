Jorge Enrique Robledo insiste en que lo apoyen en ‘vaca’ para pagar deudas que le quedaron de la campaña a la Alcaldía de Bogotá

Según ha contado Robledo, se financió a través de créditos que ahora debe pagar. “El problema en el que estoy, o en el que estamos, es que yo hice un crédito personal con un banco para financiar la campaña con la idea de recuperar esos recursos económicos con la reposición de votos, pero como los votos no alcanzaron, no hubo reposición y entonces tengo que cumplir con ese compromiso. Lo cierto es que esos recursos no los tengo porque yo soy una persona que nunca ha estado en el mundo de los negocios. A duras penas he conseguido con qué vivir”, afirmó en entrevista con SEMANA .

A pesar de la deuda, Robledo dice que no se arrepiente de haberse lanzado a la Alcaldía de Bogotá. “Dignidad y yo estamos convencidos de que hicimos lo que había que hacer, ese era nuestro deber, hay luchas que se deben dar. No teníamos una alternativa distinta que hacer lo que hicimos. Las cuentas no nos dieron, pero bueno, ese era el deber (…). Hay una cosa que me tiene muy satisfecho, no se imaginan la cantidad de cariño y respeto que sentí durante toda la campaña en la calle, en todas partes. Puede que no voten por mí, pero hay mucho respeto y trato cordial. Es muy satisfactorio ver cuánto respaldo siento en la calle, así los votos no hayan aparecido”, aseguró Robledo.