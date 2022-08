Confidenciales Jota Pe Hernández le reclamó a Clara López porque no ha firmado su proyecto de reducción de salario de congresistas

Luego de la polémica que se desató porque María José Pizarro, Isabel Cristina Zuleta y Clara López, no respaldaran el proyecto de ley del senador Jota Pe Hernández, varias de ellas han contestado.

López se defendió diciendo que su exposición es una “amenaza de linchamiento mediático”. El senador de la Alianza Verde le contestó que los congresistas están para responderle a la ciudadanía.

“El hecho de que los colombianos (electores) se enteren de como actuamos los congresistas (elegidos) no debe considerarse como una amenaza de linchamiento senadora. Desde la primera vez que la invité a unirse, he respetado su decisión de no hacerlo, pero de nuevo la invito”, le reclamó el congresista.

El hecho de que los Colombianos (electores) se enteren de como actuamos los Congresistas (elegidos) no debe considerarse como una amenaza de linchamiento senadora. Desde la primera vez que la invité a unirse, he respetado su decisión de no hacerlo, pero de nuevo la invito🇨🇴 pic.twitter.com/lZUBrDR30Y — Jota Pe Hernández 🇨🇴 (@JotaPeHernandez) August 12, 2022

López aseguró que su bancada ya presentó un proyecto en ese sentido, sin embargo, la gran crítica que se le ha hecho es que eso se buscaría a partir del 2026. “La acción política decente es de convicciones, no de coacciones”, contestó López.

A su vez, generó interés nacional que en las últimas horas el senador Roy Barreras anunció que se unirían ambos proyectos, por lo que algunos cuestionan que se pueda tratar de otra maniobra para frenar la propuesta de Hernández.