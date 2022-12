Confidenciales Jota Pe Hernández se despacha contra los congresistas: “Entiendo que les toque quedarse callados, por vendidos”

Jota Pe Hernández, senador de la Alianza Verde, volvió a expresar su inconformismo hacia el Congreso de la República. Aunque no se refirió a un proyecto de ley específico, al parecer aún está molesto por la reforma política que tanto dio de qué hablar la segunda semana de diciembre, luego de haber sido aprobada en cuarto debate de la Cámara de representantes, aunque para ver luz verde deberá someterse a cuatro más.

“Entiendo que los congresistas que ya recibieron puestos les toque quedarse callados, por vendidos, por comprados, pero conmigo el asunto es diferente, porque a mí ni un tinto me han dado y no porque no me lo hayan ofrecido, sino porque no se los he aceptado #SinBozalPorFavor”, publicó el tercer senador con más votos en los comicios legislativos del pasado marzo, sin explicar concretamente el porqué de su trino.

Hernández ya había cuestionado la obligatoriedad de las listas cerradas, propuesta en la reforma política estudiada en el Congreso, dado que, con ella, la ciudadanía votaría por un partido político, no por un candidato específico. Según él, quienes ocuparán los primeros lugares de las listas, es decir, quienes tendrán mayores elecciones de ser elegidos, serán los favoritos por los ‘caciques’ o líderes naturales de los partidos.

A Roy Barreras, presidente del Senado, lo había criticado por apoyar esa iniciativa. “¿Roy quiere que se apruebe la lista cerrada porque se va del Congreso a repartir avales? Ese es el deseo de aprobar las listas cerradas, no es una lucha para derrotar la corrupción”, afirmó.