Confidenciales

Juan Carlos Wills pide meterle el acelerador al proyecto de ley sobre el porte legal de armas

El representante a la Cámara asegura que la prohibición no ha logrado reducir la criminalidad.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 6:28 p. m.
El representante a la Cámara, Juan Carlos Wills, promueve un proyecto de ley sobre el porte legal de armas.
El representante a la Cámara, Juan Carlos Wills, promueve un proyecto de ley sobre el porte legal de armas. Foto: Tomada de X @juanchowills

Algunos congresistas buscan meterle el acelerador al proyecto de ley que pretende derogar el decreto mediante el que se prohíbe el porte legal de armas en Colombia.

Uno de esos legisladores es el representante a la Cámara, Juan Carlos Wills, quien apunta que con esa iniciativa el presidente de la República no tendría facultades para prohibir el porte en todo el territorio nacional.

Armando Benedetti habló de la nueva emergencia económica: “Vamos a decir las cosas como son”

“El 80 por ciento de las armas que entran al país proceden de un mercado ilegal que abastece tanto a grupos armados ilegales como a bandas criminales. Hoy en Colombia más del 90 por ciento de los delitos que se cometen son con armas ilegales: el delincuente no pide permiso, no registra su arma, no cumple ningún decreto”, advirtió el congresista.

El articulado que promueve Wills busca que las personas que cuentan con un permiso para portar armas puedan hacer uso de este bajo la premisa, dice el congresista, de que la prohibición no ha logrado reducir los hechos delictivos.

Confidenciales

Iván Cepeda denuncia plan para debilitar su esquema de seguridad: “He sido advertido”

Confidenciales

Fedegan le da espaldarazo a la declaratoria de emergencia económica del Gobierno

Confidenciales

Jorge Iván Cuervo es oficialmente el nuevo ministro de Justicia del presidente Gustavo Petro: este es el decreto

Confidenciales

Jorge Iván Cuervo se posesionará este miércoles como nuevo ministro de Justicia.

Confidenciales

Se cayó el nombramiento de Karla Marín como alcaldesa local de Kennedy, Distrito declaró la vacancia del cargo

Confidenciales

Álvaro Uribe contó cuál sería la primera medida para la crisis en la salud que aplicaría Paloma Valencia

Confidenciales

“Se te olvidó, ahora es algo amigo mío”: Gustavo Petro habla de Donald Trump y saca pecho

Noticias Estados Unidos

Corte Suprema de EE. UU. busca invalidar la estricta ley sobre el porte de armas de Hawái

Noticias Estados Unidos

Florida permitirá portar armas a la vista: Corte declara inconstitucional prohibición y abre debate nacional

Noticias Estados Unidos

El caso de Charlie Kirk vuelve a poner en el debate público el uso libre de armas y la violencia política en EE. UU.

Federico Hoyos quiere volver al Congreso: “El enemigo común es Iván Cepeda”

“La prohibición del porte legal de armas no ha logrado cumplir su objetivo de reducir los homicidios y los delitos en este país. Se ha hecho que se aumenten estas cifras. La prohibición no ha desarmado al criminal, ha dejado es indefenso al ciudadano que sí cumple con la ley", comentó el representante.

El proyecto de ley es una de las iniciativas que estará en la agenda del Congreso a partir del 16 de marzo, cuando se retoman las labores legislativas.

Más de Confidenciales

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto a diferentes miembros de la bancada.

Iván Cepeda denuncia plan para debilitar su esquema de seguridad: “He sido advertido”

Congresistas Andrea Padilla y Juan Carlos Wills en la aprobación de la Ley Ángel.

Juan Carlos Wills pide meterle el acelerador al proyecto de ley sobre el porte legal de armas

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, y otros integrantes del gremio de ganadero, se pronunciaron sobre la eventual emergencia económica.

Fedegan le da espaldarazo a la declaratoria de emergencia económica del Gobierno

Jorge Iván Cuevo, nuevo ministro de Justicia.

Jorge Iván Cuervo es oficialmente el nuevo ministro de Justicia del presidente Gustavo Petro: este es el decreto

Jorge Iván Cuevo, nuevo ministro de Justicia.

Jorge Iván Cuervo se posesionará este miércoles como nuevo ministro de Justicia.

Nuevo alcalde de localidad de Kennedy

Se cayó el nombramiento de Karla Marín como alcaldesa local de Kennedy, Distrito declaró la vacancia del cargo

El líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, llegó este martes a un centro comercial del centro de Cali, junto a la candidata presidencial de esa colectividad, Paloma Valencia. Foto: Jorge Orozco.

Álvaro Uribe contó cuál sería la primera medida para la crisis en la salud que aplicaría Paloma Valencia

Se acerca la reunión de Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca

“Se te olvidó, ahora es algo amigo mío”: Gustavo Petro habla de Donald Trump y saca pecho

.

Lina María Garrido contesta así al trino sobre sexualidad de Gustavo Petro: “Gas”

Presidente Petro sobrevoló Córdoba

Petro dice que no se puede reelegir a los “verdugos del país” en medio de la crisis por inundaciones en Córdoba

Noticias Destacadas