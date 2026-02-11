Algunos congresistas buscan meterle el acelerador al proyecto de ley que pretende derogar el decreto mediante el que se prohíbe el porte legal de armas en Colombia.

Uno de esos legisladores es el representante a la Cámara, Juan Carlos Wills, quien apunta que con esa iniciativa el presidente de la República no tendría facultades para prohibir el porte en todo el territorio nacional.

“El 80 por ciento de las armas que entran al país proceden de un mercado ilegal que abastece tanto a grupos armados ilegales como a bandas criminales. Hoy en Colombia más del 90 por ciento de los delitos que se cometen son con armas ilegales: el delincuente no pide permiso, no registra su arma, no cumple ningún decreto”, advirtió el congresista.

El articulado que promueve Wills busca que las personas que cuentan con un permiso para portar armas puedan hacer uso de este bajo la premisa, dice el congresista, de que la prohibición no ha logrado reducir los hechos delictivos.

“La prohibición del porte legal de armas no ha logrado cumplir su objetivo de reducir los homicidios y los delitos en este país. Se ha hecho que se aumenten estas cifras. La prohibición no ha desarmado al criminal, ha dejado es indefenso al ciudadano que sí cumple con la ley", comentó el representante.

El proyecto de ley es una de las iniciativas que estará en la agenda del Congreso a partir del 16 de marzo, cuando se retoman las labores legislativas.