Juan Guillermo Zuluaga se va de frente contra Petro por mensaje al Pacto Histórico: “El país lleno de problemas y el presidente en modo campaña”

La respuesta a este pronunciamiento no se hizo esperar por parte del exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, uno de los dirigentes políticos crítico con las acciones del actual Gobierno, quien calificó al mandatario colombiano de “irresponsable” .

“Esta también es una invitación a quienes creemos que la fatalidad que estamos viviendo no se puede reelegir. El país lleno de problemas y el presidente en modo campaña. Más irresponsable no podría ser. Petro no gobierna y solo piensa en reproducirse en el poder”, escribió el dirigente político.