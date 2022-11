Confidenciales Juan José Lafaurie arremetió contra Francia Márquez: “Que forma tan despreciable de hacerse la víctima”

Juan José Lafaurie, el hijo de la senadora María Fernanda Cabal, no oculta su molestia con la vicepresidenta Francia Márquez. Desde la campaña presidencial el joven de derecha mostró su distanciamiento con la figura de la mujer de izquierda que convirtió su lucha personal y su superación como el eje central de su discurso político.

Este lunes, Lafaurie arremetió nuevamente contra la vicepresidenta. Lo hizo al conocer que nuevamente la funcionaria acudió a la victimización y a su papel de mujer en una entrevista que concedió a nivel internacional. “Qué forma tan despreciable la de Francia Márquez de hacerse la víctima en cualquier lugar donde le pasan un micrófono”, afirmó.

Agregó enviándole un mensaje a Márquez. “Señora vicepresidenta: nosotros no tenemos la culpa de que ni Gustavo Petro ni los altos funcionarios de su Gobierno no la acepten ni la vean como vicepresidente de Colombia(sic)”.

Lafaurie reaccionó específicamente a un viaje que adelantó Márquez a Europa donde se entrevistó con el diario El País de España y contó que, pese al papel que está desempeñando, ha tenido que reiterar en la Casa de Nariño que es la vicepresidente.

“Ahora que soy vicepresidenta no tendría que estarle diciendo a los funcionarios públicos, incluyendo en nuestro propio Gobierno, ‘respétenme, soy la vicepresidenta’. Si fuera un hombre mestizo o blanco no tendría que decirlo. A mí me toca decirlo todo el tiempo y es desgastante”, dijo Márquez.

En la entrevista, la primera mujer afrodescendiente en convertirse en vicepresidenta, reiteró que “no soy una mujer con vanidades de que ahora soy la vicepresidenta, ni me interesa eso, pero tengo que estar diciendo soy la vicepresidenta, y más no solo por mi condición de mujer sino por mi condición de mujer afrodescendiente y eso son evidencias de racismo”.

Esta semana, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal cuestionó a Francia Márquez y dijo que el Ministerio de la Igualdad que actualmente estudia el Congreso era una movida burocrática para beneficio de la funcionaria, a quien llamó “la emperatriz”.

“A la emperatriz Francia Márquez quieren crearle su propio palacio. A esa que habla de sus opresores y los oprimidos. Este no es el Ministerio de la Igualdad, sino de la duplicidad, el Estado tiene suficientes instituciones encaminadas a buscar la equidad”, enfatizó la congresista uribista.

Márquez le respondió desde Chocó, donde adelantaba una de sus giras nacionales. “Su rabia es porque una negra como yo no es su empleada del servicio, sino la vicepresidenta de Colombia”, expresó.

Volviendo a Lafaurie, no es la primera vez que el joven cuestiona a Márquez. Recientemente habló del esquivo papel de ella en el gobierno de Gustavo Petro. “A Francia Márquez la han excluido de todo. No la tienen en cuenta ni para las fotos. Lo peor es que a ella le toca defender todo ese maltrato con argumentos rebuscados porque ella ayudó a elegir este gobierno”, escribió Lafaurie.

Mientras tanto, en plena campaña presidencial, dijo que “en la mirada de Francia Márquez uno solo encuentra odio y cada vez que habla solo destila resentimiento. En el gobierno del nunca jamás de Petro y Francia, los hombres podrán abortar”.