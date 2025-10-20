La senadora y precandidata a la Presidencia del Partido Conservador, Juana Carolina Londoño, acusó a la canciller Rosa Villavicencio de no conocer de diplomacia.

La congresista cuestionó la decisión de la ministra de Relaciones Exteriores de llamar a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, como respuesta a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar toda la cooperación a Colombia.

“No saben de diplomacia. En lugar de escalar tensiones, hubiera sugerido prudencia, diálogo directo y un canal discreto de entendimiento con Washington. La política exterior se construye con cabeza fría, no con impulsos”, aseveró Londoño.

El nuevo episodio en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos comenzó el domingo, con la decisión de la administración Trump de retirar el apoyo financiero al país, acusando al presidente Gustavo Petro de colaborar con el narcotráfico.

La precandidata presidencial le recordó a la canciller que “Estados Unidos ha sido nuestro aliado en la lucha antidrogas y el principal socio comercial de Colombia. Romper puentes en medio de una tensión con Trump solo debilita nuestra economía y la cooperación internacional”.