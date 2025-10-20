Suscribirse

Confidenciales

Juana Carolina Londoño cuestiona el llamado a consultas al embajador en Estados Unidos: “No saben de diplomacia”

Daniel García-Peña fue llamado a consultas por parte de la canciller Rosa Villavicencio.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de octubre de 2025, 8:23 p. m.
Juana Carolina Londoño Jaramillo Representante a la Cámara por Caldas del Partido Conservador Bogota marzo 12 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
La representante a la Cámara y precandidata a la Presidencia, Juana Carolina Londoño, cuestionó el llamado a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos. | Foto: Guillermo Torres / Semana

La senadora y precandidata a la Presidencia del Partido Conservador, Juana Carolina Londoño, acusó a la canciller Rosa Villavicencio de no conocer de diplomacia.

La congresista cuestionó la decisión de la ministra de Relaciones Exteriores de llamar a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, como respuesta a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar toda la cooperación a Colombia.

Contexto: “Ya veremos”: funcionario de la Casa Blanca sobre aranceles anunciados por Trump a Colombia

“No saben de diplomacia. En lugar de escalar tensiones, hubiera sugerido prudencia, diálogo directo y un canal discreto de entendimiento con Washington. La política exterior se construye con cabeza fría, no con impulsos”, aseveró Londoño.

El nuevo episodio en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos comenzó el domingo, con la decisión de la administración Trump de retirar el apoyo financiero al país, acusando al presidente Gustavo Petro de colaborar con el narcotráfico.

Contexto: Defensora Iris Marín rechazó acusaciones de Donald Trump contra Gustavo Petro: “Estigmatiza a todo un país”

La precandidata presidencial le recordó a la canciller que “Estados Unidos ha sido nuestro aliado en la lucha antidrogas y el principal socio comercial de Colombia. Romper puentes en medio de una tensión con Trump solo debilita nuestra economía y la cooperación internacional”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Criadores de gallos de pelea piden tumbar fallo que prohibió su actividad

2. Dayro Moreno se pronunció por sus reiteradas ausencias con Once Caldas: hizo dura confesión

3. Arne Slot la pasa mal en Liverpool y Luis Díaz es la razón: brava crítica sacude Inglaterra

4. Super Astro Sol: consulte si fue el ganador del sorteo del lunes 20 de octubre

5. Gustavo Petro dijo que no responderá la carta de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe: “Uno ha sido condenado”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CancilleríaEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.