Julia Miranda liderará la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del Nuevo Liberalismo

El partido Nuevo Liberalismo, en cabeza de Juan Manuel Galán, dio a conocer la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, la cual estará liderada por Julia Miranda Londoño, quien fue directora de Parques Nacionales Naturales.

La hoy representante cuenta con una amplia trayectoria en defensa del medioambiente y el fortalecimiento institucional, convirtiéndose en una voz destacada en estos temas y en un liderazgo a nivel nacional e internacional.

El director del partido, Juan Manuel Galán, destacó que la lista está integrada por mujeres y hombres con distintas trayectorias en el sector público, social, académico y comunitario.

“El Nuevo Liberalismo reafirma su compromiso con Bogotá, presentando una lista sólida, transparente y comprometida con una Bogotá que va hacia delante”, manifestó el director de la colectividad.

La lista está compuesta también por Germán Ricaurte, Alex Peña, José David Castellanos, Jota Rincón, Kevin Bernal, Nasly Quintero, José Acuña, Carolina Agudelo, Gonzalo Valbuena, Juan David Aristizábal, Clarita Chávez, Tatiana Jaramillo, Pedro Nel Ospina, Julia Barrantes, Evert Rengifo, Juan José Ramírez y Juan Pablo Camacho.