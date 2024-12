La cómica constancia que dejó un congresista sanandresano frente a un discurso del presidente Petro; pidió seriedad al mandatario

El jefe de Estado también habló de la negra Tomasa, de los huracanes que causa el capitalismo, de las facultades de economía en Colombia, “que según el presidente no están enseñando para nada”. Habló de un rico de la Biblia llamado Epulón, así como de los ricos en yates, que llevan rubias y les regalan esmeraldas. En fin, un montón de temas, que parecen no tener relación entre sí.

“Fue realmente vergonzoso entender qué clase de presidente o qué clase de líder tenemos nosotros, que le habla a una comunidad que está a la expectativa de que se cumplan los compromisos y no les dice nada”, reiteró el congresista y dijo que el único tema relevante para los isleños fue el de la Universidad de San Andrés, sobre la que Petro reclamó por qué no se ha hecho. “Según él, no se ha construido la universidad porque la capital no quiere que se haga y, ¿quién es la capital, si no es él que es el presidente y el líder de este gobierno?”, enfatizó.