La exministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, también será precandidata a la Presidencia y se medirá en la consulta del Pacto Histórico

Ramírez estuvo al frente de la reforma laboral, una de las tres iniciativas que el Congreso le aprobó a Gustavo Petro.

Redacción Semana
22 de agosto de 2025, 6:04 p. m.
La exministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. | Foto: guillermo torres-semana

El próximo martes 26 de agosto se cumple el plazo para que los aspirantes que pretendan medirse en las consultas internas de los partidos políticos oficialicen sus nombres ante la Registraduría.

Este viernes se conoció que la exministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, será precandidata presidencial y competirá en la consulta del Pacto Histórico, que se adelantará el próximo 26 de octubre. Lo hará por el Partido Comunista.

Ramírez no ha oficializado la noticia, pero varias corrientes dentro de la izquierda dan como un hecho esta nueva precandidatura porque la exministra, al parecer, ha venido consultando el tema con varios de sus amigos más cercanos.

Gloria Inés Ramírez fue ministra del Trabajo en los primeros dos años de Gustavo Petro e impulsó la reforma laboral que fue aprobada por el Congreso y que está en marcha en Colombia.

El aterrizaje de la exfuncionaria a la precandidatura presidencial supone una eventual amenaza electoral a la aspiración del senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien también le dirá al país en la tarde de este viernes que será precandidato.

La razón obedece a que ambos tendrán que dividirse los votos de la izquierda radical, lo que —a juicio de varios expertos consultados por SEMANA— podría otorgarles una ventaja a Gustavo Bolívar o a Daniel Quintero.

A propósito de Quintero, él no se ha inscrito a la consulta interna del Pacto Histórico, pero lo más probable es que lo haga el próximo martes.

Si nada extraordinario ocurre, los precandidatos por la candidatura única del petrismo serán Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, Gloria Inés Ramírez, Iván Cepeda, María José Pizarro y la exministra de Salud Carolina Corcho.

