La fiesta del senador Gustavo Moreno con contratistas de la Unidad de Víctimas; la Procuraduría tiene la lupa encima

Contratistas de la Unidad para las Víctimas habrían sido obligados a asistir al evento.

Redacción Confidenciales
6 de diciembre de 2025, 6:11 a. m.
Gustavo Moreno, invitación
Gustavo Moreno. | Foto: COLPRENSA

El senador Gustavo Moreno celebró en grande la Navidad este 4 de diciembre en Bogotá.

SEMANA conoció que contratistas de la Unidad para las Víctimas –entidad que, según denuncias, el congresista maneja políticamente– fueron obligados a asistir al evento, bajo la excusa de vivir ‘la magia de la Navidad con el equipo de la Energía Nueva’, el movimiento con el que prepara su apuesta electoral para el próximo año.

Fiesta navideña Gustavo moreno
Fiesta navideña. | Foto: Anónimo

A los contratistas les entregaron boletas para ingresar al evento y recibieron aparentes presiones de sus superiores: “Hay que ir porque de eso depende su renovación”, relató a esta revista uno de ellos.

La Procuraduría tiene la lupa puesta sobre Moreno y su injerencia en la Unidad para las Víctimas, una de las entidades con más presupuesto del Gobierno Petro.

