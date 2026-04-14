La fundación que transforma la violencia en municipios del Atlántico en oportunidades

El departamento del Atlántico vive uno de sus meses más violentos, donde las extorsiones, homicidios y otros hechos se han tomado algunas poblaciones, colocando en jaque la tranquilidad de la ciudadanía.

En medio de este panorama tan complejo, se conoció la historia de la fundación Milagros, que trabaja con las comunidades que han sido golpeadas por la violencia, pero también por la desigualdad social.

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Y es que lo que buscan es poder llegarles a los niños, jóvenes, pero también a las personas adultas, con el fin de poder sacarlos de los hechos que van contrarios a la ley, pero también trabajan desde el tejido social.

“Desde acá hacemos que las cosas pasen. Este trabajo no sería posible sin un equipo comprometido, que cree en el servicio y que, todos los días, le apuesta a transformar vidas con acciones reales”, detalló Milagros Sarmiento Ortiz, directora de la fundación.