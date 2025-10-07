Suscribirse

La gorra y las gafas que lució Gustavo Petro y que generaron múltiples reacciones: “no me gusta oscurecer el mundo”

El mandatario compartió uno de los elementos que más ha utilizado en los últimos días y el emprendimiento de una de sus hijas.

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 9:49 p. m.
GUSTAVO PETRO Presidente de la república
El presidente Gustavo Petro hizo una llamativa publicación en su cuenta de X. | Foto: presidencia

El presidente Gustavo Petro hizo una nueva publicación en su cuenta de X. Esta vez no se refirió al conflicto en Oriente Medio ni cuestionó al presidente Donald Trump, sino que publicó una fotografía sonriente en la que sale con unas gafas oscuras y una gorra y entregó detalles de esos elementos.

“Se han vuelto populares mis gafas de la Fuerza Aérea. Un médico me dijo que fueran permanentes, pero no me gusta oscurecer el mundo, hay que verlo como es”, dijo el mandatario.

En el caso de la gorra relató que se trata de un emprendimiento de una de sus hijas que le pidió compartir. Se trata de Bachué, la marca de Andrea Petro, que lanzó la hija del mandatario luego de que su padre llegara a la Presidencia.

Las gafas de la Fuerza Aérea fueron las mismas que utilizó el jefe de Estado cuando dio su discurso en contra de Trump en las calles de Nueva York, lo que llevó a que le retiraran la visa de ese país. En esa ocasión llevaba una gorra con el logo de la Presidencia de Colombia.

Luego de la publicación, varios usuarios reaccionaron a las gafas y la gorra, algunos criticándolo y otros respaldándolo.

