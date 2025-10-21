Confidenciales
La historia de la licitación en Ecopetrol por más de 2 billones de pesos que estaría estancada
El proceso contractual es para vigilar todas las instalaciones físicas de la empresa en todo el país.
Hace un poco más de cuatro meses Ecopetrol abrió una licitación para contratar el servicio de vigilancia en todas sus sedes en el país, pero el proceso, al parecer, está estancando.
El proceso contractual es de más de 2 billones de pesos y empezó con polémica por supuestas invitaciones restringidas para licitar.
El contrato busca garantizar la seguridad en 15 zonas estratégicas donde la estatal petrolera mantiene infraestructura crítica, sedes administrativas y activos físicos de alto valor y tendría una duración de cinco años.
Sin embargo, fuentes cercanas al proceso le contaron a SEMANA que la adjudicación se va a demorar por presuntas maniobras internas que estarían frenando la toma de decisiones y se señala, presuntamente, al vicepresidente de Abastecimiento y Servicios, Jaime Andrés García, quien, según versiones, habría intervenido en varios momentos clave del trámite.
Además, se habla de la posible influencia de proveedores internacionales y empresas relacionadas con el catalán Xavier Vendrell, como también de supuestas presiones que estarían frenando la adjudicación.
A estas versiones se suman, al parecer, reuniones entre intermediarios de sectores políticos y personas cercanas a la Casa de Nariño y a la primera dama Verónica Alcocer, que tendrían, supuestamente, intereses en dicha licitación.
Ecopetrol no se ha pronunciado sobre el tema y sencillamente se asegura que el proceso de licitación está en marcha.